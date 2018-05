La Flora vince il Palio di Legnano 2018

La Flora si aggiudica l’edizione 2018 del Palio di Legnano grazie ad una splendida finale condotta dall’inizio alla fine da Escobar montato da Gavino Sanna.

La festa è esplosa dopo le 20 dopo due batterie abbastanza veloci nelle quali hanno guadagnato la finale Sant’Erasmo, Sant’Ambrogio, Legnarello e la Flora. Fuori, contro tutti i pronostici, San Domenico e San Martino.

L’accoppiata Sanna-Escobar ha condotto la gara dall’inizio alla fine nonostante il tentativo di rimonta di Sant’Erasmo che non è andato in porto.

A 8 anni di distanza, dunque, la contrada dei fiori torna a scrivere il suo nome sull’albo d’oro e lo fa per la quarta volta negli ultimi 13 anni.

Le gare si sono svolte senza particolari problemi a parte l’incidente che ha ritardato la partenza della seconda batteria in cui il fantino di San Martino, Andrea Mari, è caduto insieme al cavallo Uprise al canape ma senza gravi conseguenze per entrambi, ripartiti insieme agli altri dopo qualche minuto in infermeria.

Grande festa per i contradaioli di oltrestazione che hanno portato la croce di Ariberto nella chiesa di contrada e sfilata per le vie di Legnano tra clacson e cori.