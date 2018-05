«La Gavirate solidale si è rimessa in movimento»

«Il successo che abbiamo ottenuto con gli eventi organizzati a sostegno di Casa futuro di Amatrice sono stati importanti e sono sotto agli occhi di tutti.

Sull’onda di questo successo, per la forte coesione dimostrata dalle 31 realtà coinvolte, abbiamo pensato di dedicare l’impegno comune a sostegno di progetti e necessità del nostro territorio».

Lo scrive in una nota Gianni Lucchina, presidente dell’associazione Gavirate per Gavirate.

«Abbiamo dimostrato che lavorando assieme, uniti è stato possibile raggiungere importanti traguardi, non scontati.

Saranno sempre i giovani, in particolare i bambini al centro della nostra attenzione.

Abbiamo deciso di impegnare il comitato organizzatore a sostegno di progetti legati ai “bambini di ieri ed ai bimbi di oggi”».

“Gavirate per Gavirate” per i bambini di ieri e di oggi”, questo sarà il tema, il filo

conduttore delle edizioni 2018 e 2019.

Le attività che si svolgeremo da oggi fino a marzo/aprile 2019 saranno dedicate al sostegno delle necessità della Casa di Riposo Fondazione D. Benacchi G. Arioli per l’acquisto di sollevatori necessari per i “bambini di ieri” non autosufficienti e alla casa di riposo di Comerio.

Ecco il primo calendario di eventi:

Domenica 27 maggio 2018 a partire dalle ore 9,30 fino alle 15,30 il primo evento in occasione della Festa della Santissima Trinità, ore 10,30 Santa Messa, alle 11,30 esibizione della Banda Cittadina di Gavirate e della Filarmonica di Comerio a seguire esibizione delle atlete di Gym For Life poi tutti a pranzo sulla lunga tavolata che sarà allestita lungo la via Gramsci.

La festa continua sabato 2 giugno sul Lungolago in occasione di Camminanmangiando.

A partire dalle ore 15,30 esibizioni musicali a cura di Music Secrets, direttamente da Master Chef Show Cooking con la straordinaria partecipazione di DAVIDE AVIANO, spettacolo di pizza acrobatica con il Team Pizza Champs di Leone Coppola del vecchio 800 ed ancora musica.

Alle 19,30 tutti a tavola per assaggiare il risotto cucinato dagli chef della Pro Loco e si potranno degustare gli Hamburgher di trota.

Domenica 10 giugno torniamo in centro presso la sede della Fondazione D. Bernacchi Gerli Arioli, la Casa di Riposo apre a tutti le porte con pranzo, pomeriggio di attrazioni varie che coinvolgeranno i bambini di ieri e quelli di oggi, trucca bimbi e uno spettacolo di cabaret.

Alle 16,30 saluteremo gli ospiti della casa di riposo.

Lunedì 11 giugno ore 21,00 saremo a Oltrona, terrazzo della Chiesa Parrocchiale con un esclusivo concerto della Banda Cittadina di Gavirate, diretta dal Maestro Maurizio Zocchi.

Uno spettacolo affascinante, in una location mozzafiato, parliamo di una tra le realtà cittadine più longeve.

Martedì 26 Giugno ore 21,00 oratorio San Luigi – Gavirate, la violinista Saule

Kilaite & the invisible orchestra sarà protagonista di un esclusivo Spettacolo musicale.

“Andando, Vivendo”. Un coinvolgente viaggio musicale intorno al mondo: Musica – Teatro – Colori – Video – Passione.

Una breve pausa e il 12 ottobre si riprende il cammino; alle ore 21,00, Chiesa Parrocchiale

di Gavirate sarà di scena il Coro Valtinella, diretto dal Maestro Sergio Bianchi. Un concerto che conferma lo spirito sociale e il forte radicamento con il territorio del Coro, una realtà importante che non si è mai sottratta all’impegno del fare del bene.

E non finisce qui….

A marzo 2019 ci sarà il passaggio del testimone tra i bambini di ieri e i bambini di oggi.

Grazie alla disponibilità dell’Atletica di Gavirate organizzeremo, lungo la nuova pista di atletica, una corsa a staffetta dove i protagonisti saranno appunto i bambini di ieri e i bimbi di oggi.

No escludiamo che si possano inserire nuovi appuntamenti ed eventi.

Nel corso degli eventi saranno raccolte libere offerte da destinare ai progetti della casa di riposo.

Gli utili delle feste saranno devoluti interamente al progetto.

Per informazioni ci si potrà rivolgere all’Info Point presso la sede della Pro Loco (stazione) oppure tramite la mail seguente: gaviratepergavirate@gmail.com.

Sulla pagina di Facebook dedicata: gavirate per gavirate troverete tutti i programmi

aggiornati e le opportune informazioni.