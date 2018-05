La grande festa della musica e dei ragazzi

Si è concluso domenica pomeriggio a Casorate Sempione il 2° Stage Giovanile di Musica d’insieme organizzato dal Corpo Musicale “La Casoratese”. Un progetto dedicato alla didattica in collaborazione con le scuole, nato dalla mente di Diego Pavanello, direttore della Junior Band Casorate.

In breve i numeri delle due giornate: 60 stagisti, 70 alunni della primaria di Casorate e delle Medie “Majno” di Gallarate, oltre 7 professori e maestri coinvolti, 240 portate del pranzo della domenica, quasi 300 spettatori al concerto finale, oltre 600 foto scattate e tre ore di riprese video, più di 1000 messaggi whatsapp e varie decine di mail scambiate tra il Consiglio Direttivo e tutte le altre “divisioni” de “La Casoratese” coinvolte. Numeri ma soprattutto persone, che hanno permesso di organizzare una “due giorni” che rimarrà a lungo nella memoria dei partecipanti.

Ad aprire la rassegna – presentata dal mattatore della giornata, l’attore Francesco Caletti – è stata la Junior Band di Vedano al Lambro (Monza); a seguire cinque formazioni cameristiche della sezione ad indirizzo musicale delle scuole medie “Majno” di Gallarate, di seguito la formazione delle scuole primarie di Casorate, accompagnate dall’ ottetto di fiati “Gli otto diesis” de “La Casoratese”, che hanno concluso così un progetto musicale iniziato con la banda.

La manifestazione come di consueto si è chiusa con l’esibizione dell’orchestra di fiati degli stagisti, ribattezzata per l’occasione “Casorate Junior Band & Friends” diretta dal maestro Diego Pavanello.

Gli stagisti hanno affrontato un repertorio per orchestra giovanile di fiati, proponendo un concerto nel tema dell’avventura, partendo da un’isola vulcanica affrontando tempeste e navi fantasma. Gli autori scelti sono stati Sheldon, Standridge, Tyler, Smith, tutti compositori noti nel campo della produzione musicale mondiale per orchestre di fiati.

Ha fatto inoltre il suo esordio la nuova mascotte de “La Casoratese”, Tambù, che ha rallegrato il pomeriggio e ha consegnato i riconoscimenti e diplomi finali.

Col passare del tempo Casorate Sempione si evidenzia sempre più oramai, come polo provinciale per le orchestre di fiati e in particolar modo quelle giovanili. Il prossimo appuntamento de La Casoratese il 16 giugno, col tradizionale concerto d’estate.

Racconta fondi progetto “FACCIAMO CRESCERE LA SCUOLA”

La Casoratese ha lanciato inoltre in questi giorni una campagna di raccolta fondi su Facebook, legata ad un progetto specifico riguardante i bambini e le loro famiglie, nell’intraprendere un percorso di educazione musicale.

La Scuola di Musica del Corpo Musicale “La Casoratese” vive dell’allegria di una quarantina di allievi. La Scuola è nata, insieme alla Banda stessa, più di ottant’anni anni fa ed è qui che si scopre il fascino degli strumenti a fiato e a percussione, grazie al lavoro di docenti qualificati e preparati.

Uno degli scopi principali della scuola è fornire gratuitamente lo strumento musicale all’inizio del percorso di ogni studente. Si tratta di una grande opportunità, per nulla comune nel panorama delle scuole di musica, che permette a tutti gli studenti di conoscere a fondo il proprio strumento, di approfondirne le possibilità e affinarne la sensibilità, prima di decidere di acquistarne uno proprio.

Per continuare in questa direzione e per dare a tutti una possibilità di entrare nel mondo magico della musica per approdare in un orchestra, “La Casoratese” ha bisogno di sostenitori che con il loro contributo possano aiutare a realizzare quel sogno che da anni stanno tenacemente realizzando.

Basta collegarsi sulla pagina di Facebook de “La Casoratese” e con pochi click e anche con una piccola somma (minimo 1 euro) contribuirete alla felicità di un bambino.

Per le foto e tutte le informazioni relative allo stage e alla raccolta fondi, andate alla pagina Facebook “ de La Casoratese” o sito www.lacasoratese.it oppure scrivendo a info@lacasoratese.it.