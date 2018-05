La Grande guerra e le imprese del pilota Scaroni: inaugura la mostra storica

Sabato 5 maggio, presso Villa Leonardi in Piazza Libertà a Ternate, alle ore 10 sarà inaugurata la mostra storica con un capitolo sulla Grande Guerra (14-18), e un inedita raccolta delle eroiche imprese del Pilota Aviatore Silvio Scaroni – (Brescia, 12 maggio 1893 – Milano, 16 febbraio 1977).

Si tratta si materiale per lo più inedito messo a disposizione dal collezionista Ercole Oleotti di Tradate, un vero appassionato e cultore della storia dell’aeronautica dagli albori sino ai nostri giorni.

Oleotti vanta la più prestigiosa collezione di cartoline Postali dedicate alla storia all’Aviazione, (oltre 20.000) a livello Nazionale se non addirittura Europeo e ha fatto della sua passione una ragione di vita. Una mostra per gli appassionati della storia dell’Ala Azzurra e della storia del nostro Paese in generale.

GLI ORARI

SABATO 5 MAGGIO INAGURAZIONE ALLE ORE 10.00 CON APERTURA SINO ALLE 12.30 E RIAPERTURA DALLE 14.00 ALLE 18.00

DOMENICA 6 MAGGIO: 9.00 /12.30 – 14.00/18.00

MARTEDI’ 8 MAGGIO E GIOVEDI’ 10 MAGGIO : 14.00/18.00

SABATO 12 E DOMENICA 13 MAGGIO : 9.00/12.30 – 14.00/18.00