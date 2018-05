La grande pizzoccherata dell’ANPI

Anche quest’anno la ormai tradizionale Festa dell’ANPI di Luino si terrà presso la struttura della Pro loco di Agra, domenica, 20 maggio, alle ore 12,30 con una grande pizzoccherata.

Sarà inoltre l’occasione per fare un bilancio delle numerose attività realizzate dall’Associazione a partire dall’annuale celebrazione dell’anniversario dell’eccidio della Gera a Luino e della successiva cerimonia commemorativa dei cinque partigiani fucilati al cimitero di Brissago, organizzata in collaborazione con le amministrazioni comunali di Brissago Valtravaglia, di Mesenzana, l’Educandato di Roggiano e l’Istituto comprensivo di Mesenzana.

Dopo diversi interventi preparatori tenuti nelle scuole dalle nipoti Maria Rosa e Maria Grazia delle famiglie Baggiolini – Garibaldi, almeno 250 studenti dell’I.S.I.S. «Città di Luino – Carlo Volonté» hanno visitato il sacrario della Gera, accompagnati dai loro insegnanti e guidati dai volontari dell’A.N.P.I. Molto apprezzato anche il documentario sull’eccidio della Gera, presentato a suo tempo presso il Circolo ACLI di Voldomino e nelle scuole superiori. L’A.N.P.I. LUINO, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha inoltre organizzato il Giorno della Memoria con la rappresentazione della pièce teatrale «Calogero Marrone – Giusto tra le nazioni».

Sempre in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Luino, l’ANPI ha altresì organizzato presso il Teatro Sociale della città, il Giorno del Ricordo, con la presentazione di un lavoro di ricerca e documentazione realizzato dagli studenti della classe terza, sez. A del Liceo classico «E. Cairoli» dal titolo «Il ricordo di una pietra – La storia di Maria Bon, esule istriana».

Nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, gli studenti dell’ISIS hanno recentemente aderito alla proposta della sezione ANPI di Luino di realizzare un documentario storico sulla vicenda di don Piero Folli, arrestato dalle SS e dalle brigate nere il 3 dicembre 1943 a Voldomino per aver offerto ospitalità a profughi ebrei e ad oppositori politici al regime nazifascista in fuga verso la salvezza oltre il confine svizzero. Gli studenti si sono avvalsi delle testimonianze dirette o indirette dei protagonisti, raccolte in un volume dal titolo Travalia, pubblicato nel 1975 dalla Biblioteca Civica di Luino.

È stata poi recuperata un’intervista del giornalista voldominese Aldo Mongodi, pubblicata sul web ed è stato interpellato sulla vicenda il signor Bernardo Pastori che, pur avendo solo 9 anni a quell’epoca, ricorda con chiarezza i fatti accaduti, anche perché abitava nei pressi del teatro delle operazioni, in via Campagna.

Il documentario è stato presentato in concomitanza con le celebrazioni del XXV Aprile presso il Circolo ACLI di Voldomino superiore, dove ha riscosso uno straordinario successo di pubblico. Significativa anche la celebrazione dell’anniversario della Liberazione in piazza Piave a Voldomino in occasione del 70° anniversario della scomparsa del coraggioso parroco antifascista.

Durante la giornata di domenica, 20 maggio, saranno a disposizione le pubblicazioni ANPI che hanno raccolto tutte le testimonianze significative di coloro che furono, loro malgrado, protagonisti della seconda guerra mondiale e della lotta di resistenza sul nostro territorio.