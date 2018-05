La grande storia della Pallacanestro Varese arriva nel cuore della città

Che si ami o meno lo sport, che si segua o meno il basket, nella Città Giardino tutti concordano almeno su un punto: la Pallacanestro Varese è un patrimonio di tutti e resta una bandiera capace di far conoscere nel mondo l’intero territorio nostrano.

Insomma, un ripasso di storia non fa mai male, tanto più se questa storia verrà messa a disposizione di tutti, proprio nel cuore della città. Da sabato 2 giugno infatti, la “casetta multiuso” di piazza Montegrappa si trasformerà per otto giorni nel museo dei canestri varesini grazie all’intraprendenza del trust dei tifosi “Il basket siamo noi” (IBSN).

L’associazione biancorossa, che è anche proprietaria del 5% delle quote della società sportiva, sta lavorando in questi giorni su due fronti: il primo affiancando la campagna abbonamenti (già una cinquantina i nuovi soci), il secondo per preparare uno spazio che si preannuncia decisamente attraente e che sarà punto centrale di una settimana tutta dedicata al basket. «Crediamo che questo sia il momento giusto per “uscire” dal palazzetto e per far conoscere la Pallacanestro Varese e il nostro trust a un numero sempre maggiore di persone – spiega il presidente de IBSN, Umberto Argieri – Lanciamo un messaggio d’amore sempre più ampio alla città, portando in piazza Montegrappa le grandi vittorie del passato ma anche la bella stagione appena terminata, alla quale sarà dedicata una parte dell’esposizione».

IL MUSEO

La grafica adottata per il museo

La parete che si aprirà ai visitatori infatti è proprio dedicata alla Openjobmetis di Attilio Caja con alcune gigantografie, anche se poi il pubblico troverà davanti a sé la Coppa dei Campioni, messa a disposizione per le foto ricordo dei tifosi. Le pareti laterali saranno invece dedicate a due periodi storici: quello delle grandi vittorie di Ignis e Mobilgirgi e quello del grande spettacolo della DiVarese e dei Roosters, capaci di portare in città lo scudetto della Stella.

La rassegna sarà impreziosita da altri trofei, da alcune maglie da gioco ma anche da tante immagini significative: ritagli di giornale, poster, fotografie con tanti inediti: «La famiglia di Augusto Ossola (il dirigente “memoria storica” scomparso nell’estate 2017 ndr), e in particolare il nipote Fabrizio, ci ha messo a disposizione parecchio materiale. Altro è arrivato dall’altra famiglia Ossola, da Meme, figlio di Aldo in particolare» sottolinea Argieri. Per gli orari di apertura vi rimandiamo al termine dell’articolo.

GALLEANI RACCONTA I ROOSTERS TRICOLORI

Una seconda iniziativa particolarmente sentita andrà in scena nel Salone Estense (piano terra del municipio) la sera di giovedì 7 giugno. Nell’ambito del ciclo di incontri “Galleani racconta”, saranno ospiti alcuni protagonisti del celebre scudetto del 1999. Alcuni hanno già dato l’adesione (Recalcati, Zanus Fortes, Edoardo Bulgheroni), altri si stanno liberando per essere presenti. A incalzarli ci saranno i consiglieri de “Il Basket Siamo Noi”, Benedetta Lodolini e Fabio Gandini mentre nel corso della serata sarà presentato il libro “La saggezza della pallacanestro” di Paola Caravà, scritto con il contributo di Matteo Jemoli, vice di Caja sulla panchina della Openjobmetis.

GLI ALTRI EVENTI

Quella tra il 2 e il 9 giugno sarà una settimana ricca di eventi a tinte biancorosse nel pieno centro cittadino. Ecco il calendario.

Sabato 2 giugno – Allestimento campo da gioco con esibizione dei ragazzi de “La Finestra” di Malnate (10,30) e le gare di tiro con le giovanili di tutte le categorie (14,30).

Domenica 3 giugno – Nell’ambito dell’anniversario della Battaglia di Biumo, visita a Villa Mirabello con la guida Simona Gasparini per ammirare “Il quadro che prende vita”, l’arrivo di Garibaldi in Lombardia.

Giovedì 7 giugno – Dalle ore 21 al Salone Estense: “Galleani racconta… i Roosters dello scudetto”.

Venerdì 8 giugno – Dalle ore 19,30 al bar “Tenente” di piazza Montegrappa: aperitivo con alcuni giocatori della Openjobmetis.

Sabato 9 giugno – Torna la Varese Basket Fest dalle 10 alle 23 in piazza Montegrappa per l’organizzazione (diretta) della Pallacanestro Varese insieme a Comune, Trust e Amici del Campetto. In programma i tornei 3vs3 senior, under e minibasket.