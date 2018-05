La guida dei luoghi Unesco? È sullo smartphone ed è un gioco

C’erano una volta le audioguide.

Oggi l’apprendimento passa da tablet e smartphone ed è attivo e divertente. Giocare e allo stesso tempo conoscere la storia e le caratteristiche dei quattro siti Unesco della provincia di Varese è l’obiettivo di “Varese4U Quest”, nuovissima app creata nell’ambito di Varese4U, progetto nato per promuovere e valorizzare i beni del Varesotto riconosciuti come patrimonio dell’umanità.

«L’applicazione presenta quattro scenari, uno per ogni sito Unesco – spiega Giuseppe Zanolini di Weblink -. I giochi si svolgono in collocazioni storiche diverse a seconda del luogo che si sta visitando. La geolocalizzazione inoltre permette di seguire gli spostamenti del visitatore-giocatore e, lungo le tappe del percorso, l’app propone sfide e attività specifiche».

L’iniziativa si colloca nell’ambito del cosiddetto “Turismo esperienziale” con l’obiettivo di far scoprire all’utilizzatore la realtà locale a 360 gradi in modo semplice, divertente e dinamico. «Si tratta di un’applicazione rivolta soprattutto ai bambini – prosegue Zanolini – che coniuga l’aspetto ludico con l’esperienza diretta e l’apprendimento. In ogni sito il giocatore potrà accumulare punti da sommare completando il tour di tutti i luoghi Unesco del Varesotto».

L’app, attualmente in fase di test e presto disponibile sugli store, è stata realizzata da Weblink che ne ha curato la parte tecnica di sviluppo e dei meccanismi di geolocalizzazione e di realtà aumentata, in collaborazione con Kingstorm che si è occupata di creare la storia che accompagna il giocatore.

Weblink srl è una digital software factory. Fondata nel 1996, ha nel tempo arricchito il proprio portafoglio d’offerta, acquisendo una sempre maggiore competenza nello sviluppo di applicazioni business per Internet. Tra le aree di eccellenza emergono lo sviluppo di siti web, le soluzioni per l’e-commerce B2B e B2C, le attività di web marketing e la gestione dei social media, a cui si è affiancato, negli ultimi anni, lo sviluppo di mobile app per smartphone e tablet. La ricerca dell’innovazione attraverso tecnologie di realtà aumentata, geolocalizzazione, beaconing e molto altro, consentono di realizzare applicazioni altamente sofisticate e di valore per i clienti.