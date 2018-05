La Lega accusa: “In bilancio spunta un avanzo da record”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Lega di Cardano al Campo

Dopo aver udito toni trionfalistici con cui questa Amministrazione elogia l’ultimo bilancio come “… Attento alle classi più deboli, ben curato e senza ombre …”, permetteteci di esprimere la nostra opinione: il 26 maggio u.s in Consiglio Comunale è andata in scena l’ennesima replica di uno spettacolo di illusionismo alla David Copperfield!

Il Sindaco, che detiene ad interim la delega al Bilancio, ha svelato agli spettatori/contribuenti l’avanzo d’amministrazione: ben 5 milioni di euro! Una cifra sorprendente se pensiamo che, sino a qualche mese fa, i commenti laconici degli Amministratori cardanesi sono sempre stati improntati sulla mancanza di risorse e nell’impossibilità di spesa a vario titolo.

Basti ricordare come, in passato, per far fronte alle spese l’Amministrazione in capo abbia fatto ricorso ad anticipi di cassa o all’accensione di mutui con ricadute in termini di interessi a carico della collettività non indifferenti. Ed ora et voilà: ecco, come per magia, comparire un avanzo tra la sorpresa generale.

Agli attenti osservatori della politica locale di certo non sarà sfuggita la similitudine col passato dove, sempre a guida Centro-Sinistra e con capogruppo l’attuale Sindaco, l’Assessore alla partita dell’epoca trovò nelle pieghe di bilancio Cardanese una cospiqua somma andata, per così dire, nel dimenticatoio. La cosa suscitò serie perplessità ai limiti della burla.

Adesso ci viene detto che l’Amministrazione può spendere questi denari a tambur battente!!!

Cosa fare quindi di questi 5 milioni d’avanzo? Saranno utilizzati subito a beneficio della collettività? Assolutamente no! In primis, quasi 2 milioni saranno destinati ai crediti inesigibili, ossia a tutte quelle somme che non verranno mai più incassate; 900 mila euro verranno destinate all’estinzione dei tanti mutui in essere e, in ultimo, con il residuale si potrà fare qualcosa per la Collettività.

Ricordando il modus operandi di questa Amministrazione, sotto elezioni, sicuramente verrà risistemata l’asfaltatura delle strade con la relativa segnaletica orizzontale. Ben venga certo, almeno smetteranno di definirci la “Groviera d’ Italia”, ma non con l’avvicinarsi delle elezioni comunali. Non dimentichiamo, inoltre, che per una certa Sinistra governare è “l’arte del far credere”: ovvero far credere ai nostri concittadini che tutto è il risultato di una oculata programmazione quando, invece, la realtà ed i numeri ci dicono altro.

Infatti, nella realtà, l’entrata in vigore della nuova riforma contabile degli enti locali ha fatto in modo che venissero a nudo ed in evidenza tutte quelle somme da sempre nelle pieghe di bilancio che spesso venivano perse fra una voce di spesa e un’altra. Un segno preoccupante che denota approssimazione e poca attenzione ai beni pubblici.

La verità è molto preoccupante: il conto economico e le relative evidenze ci dichiarano che il bilancio è in disequlibrio e che la differenza tra entrate e uscite (incassi e pagamenti) ha un saldo in negativo di 700.000 euro. Le nuove regole di gestione volte ad armonizzare i bilanci rendono tutto molto più trasparente e gli errori si palesano in modo inequvocabile.

Basti pensare ad alcune voci presenti nel bilancio (per un valore di oltre 700.000 euro) raggruppate come “non altrimenti classificabili” che in una qualsiasi azienda non potrebbero passare sottotraccia.

Alla luce ed in virtù delle risultanze emerse con l’avanzo amministrativo, legittimamente come opposizioni, siamo a chiedere che gli impegni di spesa votati ed approvati nel corso della corrente legislatura in Consiglio Comunale e su proposta delle minoranze, siano realizzati!

Il Responsabile Enti Locali LN e Consigliere Comunale

Valter Tomasini