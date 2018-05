La Lega prepara i gazebo per la consultazione sul Governo ma se la prende con il Pd

La Lega si prepara a scendere in piazza anche a Varese per la consultazione sul “Contratto di Governo” che i vertici del partito, in primis Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, stanno elaborando insieme al Movimento 5 Stelle.

E se i 5 stelle sono pronti a validare l’intesa attraverso una consultazione online ai propri iscritti la Lega ha deciso di optare per i vecchi gazebo in piazza, attraverso i quali raccoglieranno di persona il voto dei cittadini.

Quali siano esattamente le modalità, in particolare se la consultazione sarà aperta a tutti o solo ai militanti del partito, non è ancora stato definito ma l’input dai vertici nazionali è arrivato ufficialmente: la consultazione sarà sabato 19 e domenica 20 maggio.

A Varese il direttivo cittadino si è attivato per organizzare l’iniziativa ma è subito sceso in polemica con il Partito Democratico al governo della città e, forse, anziché in piazza dovrà restare nella sede di piazza Podestà.

«Abbiamo presentato nei giorni scorsi richiesta agli Uffici competenti del Comune di Varese – sottolinea il Commissario della Lega – e ci è stato risposto che prima di giugno non è possibile avere l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. Una situazione paradossale, dal momento che si tratta di dare vita ad un momento di democrazia partecipata per le scelte del prossimo Governo italiano».

“Naturalmente non ci fermeremo e tenteremo di ottenere l’autorizzazione, vista l’importanza della consultazione tra i cittadini, per allestire almeno un gazebo nel centro storico – dice Gambini –. Se questo non sarà possibile, i Varesini troveranno in ogni caso la nostra sede aperta, dove potranno entrare per prendere parte alla consultazione sul Contratto di Governo. Le lentezze burocratiche del Pd non impediranno ai Varesini di esprimere la loro opinione”.

Parole che però non trovano conferma in quelle del Comune di Varese al quale abbiamo chiesto chiarimenti. L’amministrazione ha infatti risposto con una nota stampa: