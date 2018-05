La Lega varesina è stata commissariata

La sede leghista varesina è stata commissariata.

La segreteria provinciale del partito ha scelto Andrea Gambini come commissario che prenderà il posto di Carlo Piatti.

La scelta, spiega il segretario provinciale leghista Matteo Bianchi, arriva “a seguito della necessità di alimentare sempre nuovo entusiasmo e coordinamento dell’azione politica locale, connesso a problemi di programmazione economica/finanziaria per sostenere i costi fissi per il funzionamento della sede stessa”.

Gambini è stato nominato con il mandato “di portare la sezione a nuovo congresso nel più breve tempo possibile, non prima di aver tracciato un percorso per la risoluzione dei problemi di cui sopra”.

Sempre nel comunicato diffuso dal segretario Bianchi si specifica che “a Carlo Piatti non si addebita alcuna colpa, ma la sede locale della piazza più importante per la Lega necessita di nuova grinta politica. Non da ultimo, è plausibile uno spostamento su piazza Podestà della sede provinciale attualmente a Cazzago Brabbia, così da razionalizzaremeglio i costi degli affitti”.