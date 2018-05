La “lettera a una professoressa” oggi si guarda col pc

Interviste doppie, sondaggi, grafici, effetti seppia per raccontare il passato della scuola, nuovi programmi recuperati on line: hanno dato davvero il meglio di sè i ragazzi che hanno partecipato al concorso “Web- Care tra valori e limiti. Da Lettera a una professoressa alle elaborazioni digitali”: venerdì 25 maggio alla Sala Pigionatti dell’Istituto De Filippi la cerimonia di premiazione ha mostrato anche gli elaborati realizzati e la premiazione delle classi che vi hanno partecipato per tutto l’anno scolastico.

Il concorso, nato in occasione dei cinquant’anni della scomparsa di don Lorenzo Milani e della pubblicazione di Lettera a una professoressa, è stato promosso dal Circolo Acli Varese Centro con il supporto delle Acli Provinciali di Varese e il Centro Internazionale Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti” dell’Università degli Studi dell’Insubria diretto da Fabio Minazzi, l’associazione Kentro di Varese e in collaborazione con il Comune di Varese, il patrocinio della Fondazione don Milani e il contributo della Fondazione La Sorgente.

“Web- Care tra valori e limiti. Da Lettera a una professoressa alle elaborazioni digitali” è durato per tutto l’anno scolastico 2017-2018 e ha coinvolto 8 diversi Istituti superiori di secondo grado della provincia con oltre 15 classi, ed alcuni alunni delle classi scolastiche promosse all’interno della Casa Circondariale di Busto Arsizio.

In sala Pigionatti era esposta anche la mostra fotografica “Gianni e Pierino, La scuola di Lettera a una professoressa”: ad accogliere i ragazzi e gli ospiti c’erano infatti i pannelli messi a disposizione dalla Fondazione Don Milani. «Una mostra e degli elaborati da “esportare”: in altri punti della provincia – ha commentato il presidente di Acli Varese Filippo Pinzone – E’ nostra intenzione replicarla, portatndoci parte degl elaborati e un video proiettore: sono davvero molto interessanti, e meritano una seconda visione».

Nell’incontro c’è stato spazio anche per la musica: il cantautore Riccardo Cerati ha suonato “Lorenzo”, brano dedicato a don Milani. E per delle letter vere: quelle delle classi dell’IPC Verri presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio.

I VINCITORI DEL CONTEST

Gli elaborati pervenuti sono stati sottoposti all’attenzione di una giuria di esperti in campo artistico-multimediale e narrativo-letterario, chiamati a valutare e giudicare motivando le loro preferenze.

Per le sezioni “Artistica” e “Multimediale” la giuria era così composta: prof. Carlo Gioventù, docente di Tecnologie multimediali dell’Accademia di Brera e di Macerata e dott.ssa Biancamaria Mori, esperta in Gamification, entrambi altamente qualificati nell’ambito multimediale delle arti, fondatori di MenteZero, un’Associazione Culturale impegnata nella formazione multimediale dei giovani volta all’assunzione in contesti lavorativi caratterizzati da innovazione e creatività.

Sezione Narrativa: dott.ssa Chiara Pasetti, scrittrice, giornalista del Sole 24ore, drammaturga, esperta di letteratura ed estetica francese tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.

La giuria ha deciso di premiare:

1° classificato “Sezione Narrativa” – Sezione con 7 classi dell’IPC Verri presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, coordinate dalla prof.ssa Luisa Crespi.

1° classificato “Sezione Artistica” – Classe 4^BS del Liceo delle Scienze Umane “A. Manzoni” di Varese, coordinata dalla prof.ssa Paola Cova.

1° classificato “Sezione Multimediale” – Classe 3^C del Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” di Varese coordinata dal prof. Lorenzo Bassi.

2° classificato – Classe 2^E del Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” di Varese, coordinata dalla prof.ssa Monica Iori.

3° classificato pari merito – Classe 2^C del Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” di Varese, coordinata dalle prof.sse Maria Vittoria Petrucciani e Maria Vittoria Barbieri. Classe 3^U del Liceo delle Scienze Umane “Vittorio Sereni” di Luino, coordinata dalla prof.ssa Maria Martorana.

Menzione speciale per la “Sezione Narrativa” va alle classi 5^S e 5^SU – Indirizzo socio-sanitario, dell’IPSSCT Verri di Busto Arsizio, coordinate dalla prof.ssa Luisa Crespi.

Menzioni speciali per la “Sezione Multimediale” alla classe 2^B G COM indirizzo grafico e comunicazione, dell’ISISS “Don Lorenzo Milani” di Tradate, coordinata dalla prof.ssa Lelia Mazzotta Natale e alle classi 1^ e 2^ indirizzo commerciale, della Fondazione Enaip Lombardia Sede di Varese, coordinate dai proff. Graziano Aitis, Sara Campiglio, Matteo Urrico e Nicola Tosi.

LE CLASSI PARTECIPANTI

Classe 3^D – informatica Istituto Keynes di Gazzada Schianto.

Classe 5^S e 5^SU indirizzo socio-sanitario, IISSCT Verri di Busto Arsizio.

Classe 2^E, Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli” di Varese.

Classe 2^B G COM – indirizzo grafico e comunicazione dell’ISISS “Don Lorenzo Milani” di Tradate.

Classe 4^, Liceo Scientifico Sportivo, Istituto Maria Ausiliatrice di Varese.

Classe 3^C del Liceo Classico “Ernesto Cairoli” di Varese.

Classe 5T e 5^S, IPSSCT Verri di Busto Arsizio.

Classe 2^C, Liceo Classico “Ernesto Cairoli” di Varese.

Classe 3^U, Liceo delle Scienze Umane “Vittorio Sereni” di Luino.

Classe 4^BS, Liceo delle Scienze Umane “A. Manzoni” di Varese.

Classe 4^U del Liceo delle Scienze Umane “Vittorio Sereni” di Luino.

Classe 3^, Liceo delle Scienze Umane – indirizzo diritto economia.

Classe 4^D, Liceo delle Scienze Umane “Vittorio Sereni” di Luino.

Classi 1^ e 2^ indirizzo commerciale, Fondazione Enaip Lombardia Sede di Varese.