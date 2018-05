La lite si trasforma in rissa, un ferito

Una lite violenta, trasformatasi in una vera e propria rissa. È successo a Gallarate, intorno alle 18.30 di mercoledì, in via Cavour.

O meglio: nel sottopasso tra via Cavour e via Borghi, non lontano dalla stazione FS (foto d’archivio: controlli in zona stazione).

La Polizia Locale è intervenuta subito con due pattuglie che erano in zona e ha identificato tre persone coinvolte, tutti cittadini marocchini. Uno è il 43enne che ha riportato qualche ferita con perdita di sangue (è stato portato in ospedale, ma in codice verde), gli altri due sono un 35enne e un 26enne.

Sono stati tutti denunciati per rissa aggravata, vista la presenza di lesioni ad una delle persone coinvolte.