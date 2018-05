La Liuc Business School lancia il corso per manager

La LIUC Business School è pronta ad avviare un percorso di executive education per chi è chiamato a ricoprire posizioni di vertice e desidera acquisire le competenze e gli strumenti indispensabili per gestire in maniera efficace le risorse economiche e umane di un’azienda, un ente, un’organizzazione.

Questo percorso è il General Management Program che si focalizza sulle nuove competenze distintive necessarie per gestire un ambiente complesso, un percorso che vuole superare le logiche delle singole aree funzionali con organigrammi a “silos” e rigide gerarchie.

Così si propone una lettura trasversale alle diverse aree gestionali (Marketing, Operations, Strategy, Cfo, Human resource) al fine di sviluppare le capacità di comprendere la complessità e riuscire ad essere vincenti in un ambiente ipercompetitivo.

Un percorso che fa perno sulle soft skills di management e sulla conoscenza di quegli strumenti che consentono di gestire il presente e creare il futuro. La seniority della Faculty cerca di assicurare quel mix di esperienza e autorevolezza da trasferire ai partecipanti, persone chiamate a ricoprire in azienda posizioni di ampia responsabilità.

Il General Management Program è diretto da Alberto Bubbio e Vittorio D’Amato, senior professors della LIUC Business School ed è un percorso che punta a presentare le logiche di base di strumenti e soluzioni per arrivare ad un loro utilizzo avanzato. Così, ad esempio, l’analisi della redditività aziendale, presentata nelle sue modalità di calcolo, andrà poi alla ricerca dei suoi drivers strategici, organizzativi e ambientali. E questo perché la redditività di oggi condiziona il domani di un’impresa.

Dieci giornate di formazione, suddivise in 5 moduli, da luglio a dicembre 2018, per un percorso intenso e coinvolgente che mira a fornire ai partecipanti una visione olistica della gestione d’impresa.

L’intensità delle giornate è testimoniata dal fatto che alcuni moduli prevedono, dopo le 8 ore di aula, anche degli “aperitivi di management” alla presenza di top manager e con testimonianze di prestigio di differenti realtà aziendali per un contatto diretto con i partecipanti.

Per dare concretezza a tutte queste proposte il General Management Program è stato studiato per integrare, attraverso metodi didattici innovativi, leadership forum e testimonianze aziendali, tre aspetti fondamentali nello sviluppo di Knowledge: apprendimento, sperimentazione e azione.

Per informazioni: http://www.liucbs.it/formazione-a-catalogo/general-management-program-i-edizione/