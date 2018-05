La maxi gnoccata al museo degli indiani

In occasione della giornata di apertura straordinaria del Museo del Soutwest Americano di Cavona di Cuveglio, prevista per sabato 2 giugno, l’associazione amici del Museo ha organizzato una maxi gnoccata per tutti presso la Locanda di Cavona di via Fabio Filzi.

Con vari tipi sughi verranno cucinati gnocchi per tutti, salamelle, patatine e altro.

Durante la giornata ci sarà un esibizione della scuola danza New Liberty Dance di Cuveglio truccati da indiani.

A seguire truccabimbi e sfilata di bambini vestiti da indiani verso il museo con premiazione finale del vestito più bello.

In occasione dell’apertura straordinaria, ci sarà ingresso gratuito per tutti al museo.

La manifestazione partirà dalle ore 12.00 e in caso di maltempo verrà annullata.