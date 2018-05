La Mostra agricola torna a settembre

Si terrà l’8 e il 9 settembre la 33esima edizione della Mostra agricolo-zootecnica di Tradate, che verrà allestita nel tradizionale circuito di Via Roma e Via Gradisca.

Nei giorni scorsi gli amministratori comunali hanno incontrato i responsabili dell’Associazione allevatori per definire le linee principali del programma, che prevede la Mostra provinciale dei bovini di razza Piemontese, l’esposizione di ovini, caprini ed equini.

Sono previsti anche appuntamenti collaterali, con laboratori didattici e non, in particolar modo rivolti ai bambini. Non mancheranno esposizioni e degustazioni tematiche sui formaggi e prodotti alimentari tipici lombardi.

Il modello della Fiera di Tradate come contenitore di esposizioni attinenti l’allevamento e le filiere agro alimentari sarà il filo conduttore anche nelle altre esposizioni previste.

«C’è tutto il nostro impegno perché la mostra possa confermare il ruolo di riferimento per un ampio territorio e per l’intero comparto zootecnico ed agroalimentare della provincia – ha detto il sindaco Dario Galli – L’evento rappresenta un momento importante per creare competitività ed occupazione nel settore agricolo, in quanto tra i fattori trainanti sociali ed economici dei nostri territori».