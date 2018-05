La “nonna di Gallarate” compie 109 anni

Angela Maria D’Onofrio, gallaratese d’adozione, sta battendo ogni record di longevità: domenica, attorniata dall’affetto dei familiari, degli ospiti e del persona della casa di riposo Bellora, la donna ha raggiunto l’ennesimo traguardo, ben 109 anni.

A festeggiarla c’erano uno dei tre figli (Vito), la nuova Antonietta e la nipote Pierina, oltre al sindaco della città, Andrea Cassani, accompagnato dall’assessore Claudia Mazzetti.

Ancora una volta una festa da ricordare quella organizzata dalla struttura di via Angelli dove la signora Angela è ospite dal 2015.

La signora D’Onofrio è nata a Sanfele (Potenza) nel 1909, lo stesso anno del marito Donato Nigro, sposato nel 1928. Contadino lei e contadino-commerciante lui, sono stati sposati per 73 anni, fino al 2003 quanto Donato se n’è andato per sempre. Angela il giorno dopo il funerale del marito ha raggiunto i parenti a Crugnola, dove ha vissuto fino al trasferimento a Gallarate.

Angela D’Onofrio ha avuto tre figli maschi, che le hanno dato otto nipoti. I pronipoti sono invece quattordici, mentre Martina, la piccola di tre anni, ha dato il La alla quinta generazione di questa straordinaria famiglia che continua a non farle mancare l’affetto e le mille attenzioni che le vengono riservate ogni giorno.

Lavorare sotto il sole, mangiare poco e tanto caffè (almeno un termos al giorno). Questo l’elisir di lunga vita di Angela D’Onofrio, alla quale il primo cittadino e l’assessore Claudia Mazzetti hanno dato appuntamento l’anno prossimo, per le 110 candeline.