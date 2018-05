La Openjobmetis tira il fiato: perde ma rimane sesta. Ora sfida a Brescia

Sconfitta indolore per la Openjobmetis nell’ultima giornata di regular season. I biancorossi cadono 92-83 a Torino ma saranno ugualmente sesti, posizione che permetterà alla squadra di Caja di affrontare Brescia nei quarti di finale. Si comincia sabato 12.

FIAT TORINO – OPENJOBMETIS VARESE 92-83

(14-25, 40-41; 69-61)

TORINO: Garrett 13 (2-7, 3-6), Jones 9 (0-1, 3-4), Washington 8 (1-5, 0-5), Mazzola 20 (2-4, 5-10), Mbakwe 6 (2-5); Pelle 2 (0-1), Vujacic 24 (1-3, 6-11), Poeta 10 (2-2, 2-4), Touré, Mittica, Akoua (0-1). Ne: Boungou Colo. All. Galbiati.

VARESE: Larson 3 (0-1, 1-4), Avramovic 11 (5-6, 0-6), Okoye 23 (3-5, 4-9), Vene 9 (1-2, 2-4), Cain 9 (4-6); Natali (0-3 da 3), Tambone 17 (2-5, 4-7), Delas 1 (0-1), Ferrero 10 (2-2, 2-3), Dimsa (0-2, 0-1). Ne: Bergamaschi, Ivanaj. All. Caja.

ARBITRI: Lanzarini, Vicino, Bongiorni.

NOTE. Da 2: T 10-29, V 17-30. Da 3: T 19-40, V 13-37. TL: T 15-23, V 10-16. Rimbalzi: T 40 (10 off., Mbakwe 8), V 42 (9 off., Avramovic 8). Assist: T 22 (Garrett 6), V 20 (Larson 5). Perse: T 6 (Jones 2), V 12 (Okoye 4). Recuperate: T 4 (4 con 1), V 6 (Avramovic 3). Usc. 5 falli: Delas. F. antisportivo: Pelle (30’53”). Spettatori: 2.500 circa.