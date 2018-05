La pioggia non rovina la festa cittadina

Non sono bastate le nuvole nere e qualche goccia di pioggia per fermare “Arti in Gioco”, la festa cittadina di Malnate.

Grazie al grande impegno di associazioni, scuole e amministrazione comunale la grande giornata per le famiglie malnatesi si è svolta regolarmente.

Tante le iniziative per i bambini, tra sport, truccabimbi e attività proposte.

Il Corpo Filarmonico Cittadino ha aperto la manifestazione marciando fino a Villa Braghenti, dove si è esibita lasciando poi la parola a sindaco e assessori che hanno idealmente tagliato il nastro dell’evento.