La pm Annalisa Palomba passa a Verbania

«Un pubblico ministero dalle doti eccezionali, capace con grande sforzo e dedizione di occuparsi in poco tempo anche dei fascicoli più impegnativi».

Questo più volte è stato ripetuto nell’aula al primo piano del tribunale di Varese da tanti magistrati che hanno salutato oggi, mercoledì, Annalisa Palomba, pubblico ministero che ha celebrato il suo ultimo giorno di lavoro.

Era in forza alla Procura della repubblica presso il tribunale di Varese dal 2013 e ora passerà come magistrato giudicante al vicino tribunale di Verbania.

A salutare Annalisa Palomba tanti colleghi e il presidente del tribunale Vito Piglionica che ha speso parole di elogio per il lavoro svolto dal pubblico ministero in questi anni che, visibilmente commossa, ha salutato tutti i collaboratori, i colleghi e le forze dell’ordine, aiuto prezioso in questi anni per diverse indagini.

La Procura si priva dunque di una pedina importante soprattutto sul fronte dei reati ambientali e della pubblica amministrazione. La prossima assegnazione di un Sostituto è attesa per l’anno prossimo.

Alla dottoressa Palomba i migliori auguri per la nuova sfida professionale.