La polizia rimpatria un immigrato irregolare

Gli assidui controlli agli esercizi pubblici della città, posti in essere dagli uomini della volante della Questura, hanno permesso di rintracciare un giovane Albanese che, da tempo, soggiornava in città pur essendo irregolare con le norme che regolano il soggiorno.

In particolare, nel corso di un controllo effettuato la scorsa notte agli avventori di un bar sito nei pressi della stazione, gli agenti sono stati attratti dal nervosismo di un giovane albanese. Alla richiesta di esibire un documento di identità, lo straniero riferiva di averlo lasciato a casa di un amico, e forniva nel contempo, delle generalità poi risultate false.

Infatti, il giovane accompagnato in Questura al fine di accertare la sua certa identità, vistosi scoperto ammetteva di aver cercato di farla franca dichiarando generalità diverse, perché consapevole di essere sul territorio italiano irregolarmente. Per questo, ultimate le formalità di rito e risalendo quindi alla sua vera identità, il venticinquenne albanese è stato denunciato per aver fornito false generalità e contestualmente l’Ufficio Immigrazione della Questura ha provveduto ad emettere il provvedimento di espulsione dal T.N. dandogli immediata esecuzione con l’accompagnamento dello straniero all’aeroporto di Malpensa dove è stato imbarcato sul volo serale per l’Albania.