La primaria di Crugnola dà spettacolo con la messa in scena della “Carmen”

La scuola primaria di Crugnola di Mornago continua a dare spettacolo. Anche in questo week-end, ad un mese soltanto dalla brillante affermazione al concorso musicale di Omegna vinto dai bambini delle classi quinte, gli alunni (tutti insieme questa volta) hanno dato prova di avere la musica e lo spettacolo nel sangue.

Guidati dalle loro insegnanti in poco più di un’ora e mezza di rappresentazione hanno raccontato, declinandolo con canti, balli, costumi, scenografie e recitazione, un anno intero di lavoro multidisciplinare.

Così spiegano le maestre che, motivate e supportate dalla specialista di musica Maura Antonello, ci tengono a sottolineare come la messa in scena della “Carmen” di Bizet di sabato scorso presso il teatro comunale di Jerago con Orago, non sia stata che l’epilogo naturale, ancorché artistico e gioioso, di un progetto didattico a tutti gli effetti.