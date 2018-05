La primaria mornaghese sullo scalino più alto del podio al concorso di Omegna

Come è ormai tradizione si è svolto anche quest’anno il concorso musicale di Omegna “Insieme per cantare, suonare, danzare”, giunto ormai alla sua XIV edizione, appuntamento fisso per i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di Mornago. E come tradizione la scuola mornaghese ha vinto il primo premio.

Accompagnati dalla loro insegnante di musica Maura Antonello i giovani allievi riescono ogni anno a sorprendere tutti, a trasferire le loro emozioni nella più bella delle esibizioni orchestrali.

«Straordinario, talmente inaspettato da sembrare frutto di una felice combinazione – spiegano le insegnanti -. Eppure niente è per caso, niente di così bello può realizzarsi senza impegno, senza fatica, senza preparazione e costanza. A raccontarla questa esperienza sembrerebbe una semplice audizione preparata per tempo con prove su prove. Ad ascoltarla è la manifestazione evidente, tutta sonora, di quello che può fare la musica, la spiegazione senza parole di ciò che è veramente un’orchestra. A viverla, beh, forse il tutto è racchiuso negli sguardi felici di chi sa di avercela fatta, dopo aver superato difficoltà e paure che bloccavano, dopo aver sopportato fatiche e prove, dopo aver rispettato e aspettato con pazienza i ritmi di ciascuno».

Dopo il grandissimo impegno, coordinato dalla maestra di musica, i bambini e le bambine delle classi quinte hanno meritato il primo premio con la valutazione di 100/100 e l’attribuzione della borsa di studio. Un elogio che deve far pensare alla levatura della competenza musicale che la scuola di Mornago, a partire dalla specialista di musica, mette a disposizione dei propri alunni e alla lunga tradizione di lavoro di collaborazione tra tutte le maestre, unica via per il raggiungimento di tante e tali soddisfazioni.

Un riconoscimento ancora più importante perché viene dalla giuria e dagli organizzatori di un concorso che raccoglie cori e scuole musicali provenienti da tutta Italia, quindi una rassegna di grande spessore che rende ancora più importante questa affermazione dei bambini della scuola di Mornago.

Un risultato che si deve anche a tutte le insegnanti che con costanza, tenacia, pazienza, fiducia e grande passione hanno continuato a credere nello spirito inclusivo della musica, nella motivazione fondante e insieme nello scopo finale del progetto “La mia scuola è un’orchestra”: la messa in scena della Carmen di Bizet durante la festa di fine anno non sarà che l’epilogo di questo lavoro educativo.