La Pro Patria sa solo vincere. Caronnese stoppata dal diluvio

POULE SCUDETTO

A sette giorni dalla meritata e splendida promozione in Serie C, la Pro Patria torna a vincere nel primo turno della Poule Scudetto disputato allo “Speroni” contro la Virtus Verona, squadra che ha conquistato il girone C. I Tigrotti di Javorcic si sono imposti sui veronesi con un perentorio 3-1 mostrando ancora quella “fame” agonistica che li ha spinti e mantenuti in vetta al proprio raggruppamento.

Davanti a circa 600 spettatori la Pro, con alcune variazioni rispetto all’undici base, impiega appena 12′ per portarsi in vantaggio. Autore del gol Giovanni Zaro, bravo a sfruttare un calcio d’angolo battuto da Mozzanica. I bustocchi non si accontentano della rete e continuano a spingere, collezionando un palo con Santana e un paio di buone occasioni con Ghioldi. Tanto che il pareggio, improvviso, al 35′, ha un po’ il sapore della beffa: Pedrinelli – anche in questo caso da corner – sbuca dopo una sponda e mette in gol di testa.

Nella ripresa è la Virtus a iniziare meglio, prima con un gol di Allegrini annullato per fuorigioco e poi con un tentativo assai pericoloso neutralizzato da Guadagnin. Pericolo scampato, gol fatto: al 20′ Pedone ispira Cottarelli, appena entrato e subito a segno per il 2-1. Lo stesso Pedone non riesce a finalizzare l’azione per il terzo gol tigrotto, ma è questione di minuti: a inizio recupero ci pensa Mozzanica a mettere il turbo e a infilare per la terza volta il portiere ospite Tosi.

Ora la Pro Patria può riposare fino a mercoledì 23 maggio: il secondo turno della poule scudetto prevede infatti il match tra Virtus Vecomp e Gozzano (primo nel girone A) a Verona, domenica 20. Poi il 23 i biancoblu cercheranno di proseguire la propria avventura affrontando fuori casa i piemontesi.

PLAYOFF GIRONE A

Niente da fare per Caronnese e Chieri impegnati nella semifinale playoff del girone A di Serie D. A “vincere” l’atteso incontro è stato infatti il maltempo che prima ha pesantemente condizionato il match e poi lo ha fatto sospendere in via definitiva sul punteggio di 0-0.

La partita del “Comunale” è durata appena 37′, poi l’arbitro siciliano Costanza ha provato per due volte a effettuare un sopralluogo insieme ai capitani per verificare l’eventuale possibilità di proseguire. Doppio “disco rosso” però, e così le squadre sono definitivamente tornate sotto la doccia. La gara dovrebbe essere recuperata mercoledì 16 alle ore 16.