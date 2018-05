La protezione civile avvisa: “In arrivo temporali forti”

La Regione sarà interessata da un passaggio temporalesco da nord-est tra il pomeriggio di oggi 08/05 e la mattina di domani 09/05.

Tra la serata di oggi 08/05 e la prossima notte, previsti temporali da moderati a localmente forti, che interesseranno dapprima la fascia prealpina e poi la pianura e l’Appennino.

Dopo una generale pausa, nel pomeriggio di domani 09/05, si avranno invece rovesci o temporali isolati, più intensi su Nordovest e Appennino.

Per la giornata di giovedì 10/05, previsti rovesci o temporali di debole o moderata intensità, sparsi nel pomeriggio sulle Alpi.

Questa la situazione fotografata dalla Protezione civile della Regione Lombardia che alle 12 di oggi, 8 maggio, ha diramato un bollettino meteo che esplicita un’allerta gialla, per ordinaria criticità su numerose aree della Lombardia tra le quali figura l’intera provincia di Varese.

INDICAZIONI OPERATIVE

Si chiede ai sistemi locali di protezione civile di attivare una fase operativa di ATTENZIONE, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.

In particolare si suggerisce ai Presidi territoriali di prestare attenzione a fenomeni che localmente potrebbero risultare pericolosi, quali:

• gli scenari di rischio temporali forti (rovesci intensi, fulmini, grandine, raffiche di vento) caratterizzati da elevata incertezza previsionale ma con effetti dannosi sul territorio, quali: danni a coperture e a strutture provvisorie; rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi; danni alle colture agricole e agli automezzi a causa di grandinate; innesco di incendi e lesioni da fulminazione;

possibili locali dissesti idrogeologici; problemi per la sicurezza dei voli amatoriali e delle attività svolte sugli specchi lacuali.

• gli scenari di rischio idraulico e idrogeologico, con effetti localizzati legati a innalzamenti dei livelli idrici, fenomeni di erosione

spondale, e possibili locali criticità del reticolo idraulico minore e/o dovute a insufficienze locali delle reti di drenaggio urbano (con particolare attenzione ai bacini di Olona-Seveso-Lambro e nelle aree metropolitane), che potrebbero determinare pericolo per la sicurezza e integrità di beni e persone; allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; danni localizzati alle opere di contenimento e regimazione dei corsi d’acqua; danni localizzati a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali situati in aree inondabili; danni a beni e servizi.

Si chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei

fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo:

cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it