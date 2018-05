La protezione civile di Busto si esercita per difendere i beni culturali

C’era anche la Protezione Civile di Busto Arsizio a Comacchio per l’esercitazione “Delta Antico 2018”, un allenamento incentrato sul recupero e la messa in sicurezza dei beni culturali in caso di emergenze di protezione civile che si è svolta dal 10 al 12 maggio.

Tra le Associazioni che hanno partecipato c’era appunto l’Associazione Volontari Pronto Intervento “Garibaldi” di Busto Arsizio con la struttura del Centro Gestione Emergenze (C.G.E.), una sala operativa attrezzata e agibile in qualsiasi condizione grazie a connessioni internet e telefoniche via satellite.

Durante la tre giorni di esercitazione sono state effettuate delle simulazioni di recupero e messa in sicurezza di opere in tre differenti scenari: il duomo di Comacchio, le Saline – Torra Rossa e il museo Remo Brindisi. Nel primo caso sono state spostate e ripulite opere sacre, in particolare i due angeli posti ai lati dell’altare, le tavole in legno che raffigurano le stazioni della via crucis, oltre a parecchi candelabri, oggetti e paramenti sacri. Per le Saline – Torre Rossa si parla invece di un luogo suggestivo collocato all’interno di una zona di particolare rilievo che rappresenta totalmente il paesaggio del Delta del Po patrimonio dell’Umanità. Sede di esercitazione l’ interno e l’ esterno della torre rossa, dove sono state collocate opere da riportare alla luce e mettere in sicurezza.

La visita del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, di sabato 12 maggio, testimonia come Proteggere Insieme stia assumendo un ruolo di riferimento nell’ambito del volontariato di Protezione Civile specializzato nel settore della Tutela e Salvaguardia dei Beni Culturali. Il Capo Dipartimento ha potuto visitare gli scenari che erano ancora operativi, e durante la sua visita, constatare l’effettiva capacità dei volontari formati dala nostra Associazione. “Mi auguro che affiliare sempre più Associazioni a Proteggere Insieme, porterà questa struttura a crescere, e a diventare sempre più un punto di riferimento a livello Nazionale”, ha dichiarato il Borrelli, concludendo: “Ho assistito agli scenari dove avete operato con grande professionalità, e mi complimento con voi per il vostro impegno.”