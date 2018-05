La Provincia “restituisce” le scuole a Palazzo Estense

Villa Recalcati restituisce alcuni edifici scolastici a Palazzo Estense. La decisione verrà ratificata dal prossimo consiglio provinciale, in programma il 7 maggio.

In particolare verranno restituiti al legittimo proprietario gli stabili che un tempo ospitavano l’istituto Einaudi, ora diviso nelle due sedi di via Trentini e via Bertolone: « In base alla legge Masini – spiega l’assessore di Villa Recalcati Carmelo Lauricella – gli edifici scolastici sono suddivisi tra gli enti locali: i comuni gestiscono le primarie mentre le province devono occuparsi delle superiori. Per una convenzione, quindi, la Provincia si faceva carico delle spese ordinarie e straordinarie delle scuole di via Rainoldi, Como e Goldoni occupate dalla scuola superiore a cui si era aggiunta anche la media Dante. Ora, dopo la razionalizzazione degli spazi , restituiamo al proprietario i locali e così anche le aule della media. Rimarranno condivise le spese della palestra di piazzale Morselli e la caldaia, destinata a un’opera di efficientamento i cui costi verranno sostenuti in base ai consumi reali».

Villa Recalcati, quindi, razionalizza spazi e spese di gestione in un’ottica di ottimizzazione dei costi. Sistemate le cose a Varese, restano ancora aperte le questioni relative alla sede secondaria del Crespi mentre per i laboratori del Gadda Rosselli di Gallarate è in arrivo un finanziamento statale per la messa a norma.