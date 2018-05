La psoriasi: cause, sintomi e cura

Una patologia della pelle nota anche con il nome di dermatite cronica, quindi duratura, che nella maggior parte dei casi porta a lesioni cutanee dall’aspetto squamoso associate a prurito. La psoriasi è uno spauracchio per molti, un disturbo fastidioso che può palesarsi in diverse aree del corpo e che può essere anche presente con infiammazioni delle articolazioni.

Una patologia le cui cause principali sono da ricercarsi in un malfunzionamento del sistema immunitario che va ad attaccare i tessuti sani dell’organismo scambiandoli, per errore, per nemici esterni da debellare. Una malattia che nella sua fase di comparsa iniziale può essere facilmente scambiata con altre patologie delle pelle, meno invasive, e che per questo è particolarmente difficile da diagnosticare. In Italia sono circa 3 milioni le persone che sono affette da questo disturbo.

Trattandosi poi, come detto, di un disturbo cronico, può anche permanere per tutta la vita costringendo il paziente ad una difficile convivenza caratterizzata da alternanza tra segni evidenti; e loro relativa scomparsa. Ecco perché tra tutte le patologie che possono colpire la pelle, la psoriasi viene considerata una delle più fastidiose oltre che difficili da trattare; un disturbo che ha anche molteplici implicazioni sociali dato che, nella maggior parte dei casi, il paziente affetto tende ad isolarsi per il disagio che prova.

Non a caso in alcune realtà sono diverse le iniziative intraprese per aiutare i pazienti; si pensi alla Lombardia, che ha istituito un numero verde per supportare i circa 200mila pazienti lombardi affetti da psoriasi.

Detto della cause e dei sintomi della patologia, andiamo a vedere quelle che sono le come curare la psoriasi: se il disturbo si palesa in modo lieve si può intervenire con rimedi naturali per alleviare rossore e pruriti vari. Ciò vale soprattutto per psoriasi dovuta a cause facilmente individuabili: viceversa se la patologia ha origini genetiche, il discorso cambia e la situazione diventa più complicata. In questi casi la sola cosa da fare è cercare di porre rimedi per evitare che il disturbo raggiunga picchi elevati, andando quindi soltanto a circoscriverlo.

È utile poi combattere questa patologia già a tavola, a livello alimentare, evitando quindi di assumere cibi che portano ad aumentare l’infiammazione già esistente. Si parla quindi sempre di rimedi naturali e comunque di tentativi di arginare il fenomeno: perché ad oggi di soluzioni che siano al 100% efficaci, soprattutto per i casi di psoriasi più importanti, non ce ne sono.