Le reazioni dei politici alla crisi

“Ci è stato impedito di fare il governo del cambiamento”.

LA POSIZIONE DI LUIGI DI MAIO

Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle ha affidato a una diretta Facebook che trovate di seguito.

“Questa scelta del presidente Mattarella è incomprensibile. Nel contratto di Governo non c’era l’uscita dall’euro, ma la modifica di alcuni trattati europei. Eravamo pronti a governare e ci è stato detto NO. Perché? I Governi li decidono le lobbies finanziarie. Non vogliono mandare il M5S al Governo”.

Di Maio ha attaccato il presidente della Repubblica anche senza citarlo direttamente. Se l’è presa con il mondo finanziario ed economico.

LA POSIZIONE DI MATTEO SALVINI

“Prima gli italiani, il loro diritto al lavoro, alla sicurezza e alla felicità”.

Anche Matteo Salvini si affida a Facebook per un primo commento a caldo subito dopo la rinuncia di Giuseppe Conte.



“Abbiamo lavorato per settimane, giorno e notte, per far nascere un governo che difendesse gli interessi dei cittadini italiani. Ma qualcuno (su pressione di chi?) ci ha detto NO. Mai più servi di nessuno, l’Italia non è una colonia, non siamo schiavi di tedeschi o francesi, dello spread o della finanza. A questo punto, con l’onestà, la coerenza e il coraggio di sempre, la parola deve tornare a voi!”

LA POSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PAOLO GENTILONI

Il premier dimissionario è intervenuto su Twitter esprimendo subito solidarietà al Presidente Mattarella. “Ora dobbiamo salvare il nostro grande Paese”.

Nervi saldi e solidarietà al Presidente Mattarella. Ora dobbiamo salvare il nostro grande Paese. — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 27 maggio 2018

IL MINISTRO CARLO CALENDA

Anche il ministro Calenda ha commentato la situazione politica su Twitter terminando con una esortazione chiara. “Rimaniamo uniti a difesa del paese e delle sue istituzioni. E ora tutti in campo per salvare l’Italia. Uniti, determinati e senza paura. L’Italia è più forte di chi la vuole debole”.

Dignità, forza, difesa interesse nazionale e Costituzione. Il discorso del Presidente #Mattarella rappresenta l’Italia al suo meglio. L’aggressivita’ scomposta e infantile degli sproloqui di Salvini e Di Maio l’opposto. Rimaniamo uniti a difesa del paese e delle sue istituzioni. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 27 maggio 2018

LA POSIZIONE DI MAURIZIO MARTINA, SEGRETARIO PD

Un tweet in difesa del Presidente della Repubblica e un attacco alla Lega e M5S.