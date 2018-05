La Reyer batte Milano e chiude prima. Cremona e Cantù ai playoff, fuori Bologna

Gli ultimi 40’ di campionato hanno regalato diverse sorprese. Si compone la griglia playoff che conta cinque lombarde su otto squadre totali.

Lo scontro diretto al Taliercio di Mestre ha visto vincere la Reyer 89-86. Venezia chiude prima tenendosi alle spalle l’Olimpia.

Terzo posto per Brescia che perde a Pistoia 98-85 e che – come già sappiamo – affronterà ai playoff Varese.

Ultima vincente anche per Avellino (78-74) su Trento. Le due squadre si ritroveranno di fronte al primo turno con i campani che avranno il fattore campo a favore.

Stacca il pass per la post season anche Cantù grazie alla vittoria su Brindisi 98-85. Si salva Pesaro di coach Cedro Galli nonostante la sconfitta di Sassari; sardi che invece chiudono qui la stagione. Brianzoli che invece affronteranno il derby con Milano per il primo turno.

Niente playoff neanche per la Virtus Bologna, che cede 104-99 nel derby emiliano contro Reggio Emilia. Ultimo verdetto: Capo D’Orlando retrocede in A2 dopo la sconfitta 119-95 in casa di Cremona, che al primo turno affronterà Venezia.

Sidigas Avellino – Dolomiti Energia Trentino 78-74

Umana Reyer Venezia – EA7 Emporio Armani Milano 89-86

Vanoli Cremona – Betaland Capo d’Orlando 119-95

Red October Cantù – Happy Casa Brindisi 98-85

The Flexx Pistoia – Germani Basket Brescia 90 – 85

Fiat Torino – Openjobmetis Varese 92-83

Banco di Sardegna Sassari – VL Pesaro 112-81

Grissin Bon Reggio Emilia – Segafredo Virtus Bologna 104 – 99

1.Umana Reyer Venezia (46 p.) 9. Virtus Segafredo Bologna (30 p.)

2.EA7 Emporio Armani Milano (44 p.) 10. Banco di Sardegna Sassari (30 p.)

3.Germani Basket Brescia (40 p.) 11. Fiat Torino (26 p.)

4.Sidigas Avellino (40 p.) 12. Grissin Bon Reggio Emilia (26 p.)

5.Dolomiti Energia Trentino (36 p.) 13. The Flexx Pistoia (20 p.)

6.Openjobmetis Varese (32 p.) 14. Happy Casa Brindisi (18 p.)

7.Red October Cantù (32 p.) 15. Consultinvest Pesaro (16 p.)

8.Vanoli Cremona (30 p.) 16. Betaland Capo d’Orlando (14 p.)

I PLAYOFF: