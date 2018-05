La Rhodense avanza, Belfortese retrocessa

Secondo fine settimana di playoff e playout per i campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria.

PROMOZIONE

Per la lotta promozione la Rhodense, dopo aver perso lo spareggio con la Castanese, avanza al prossimo turno battendo 2-0 l’Olimpia. Ora sulla strada degli arancioni milanesi ci sarà la Vertovese, squadra bergamasca.

Nei playoff la Belfortese crolla in casa. Dopo il successo 1-0 di Guanzate i varesini cadono 3-0 sul terreno amico e retrocedono in Prima Categoria.

PRIMA CATEGORIA

Avanza il Gorla Maggiore che espugna Tradate 3-1. Gorlesi che ora si giocheranno il terzo turno con gara di andata e ritorno, molto probabilmente contro la Barona.

Ai playout si salva il Luino Maccagno, che bissa la vittoria dell’andata (2-0) uscendo vittorioso anche a Cairate 2-1. Grigiorossi che invece ripartiranno dalla categoria inferiore.

SECONDA CATEGORIA

Al prossimo turno dei playout ci sarà la Crennese grazie all’1-0 sul Gorla Minore. Al prossimo turno i gallaratesi si troveranno di fronte l’Alagna, squadra di Pavia. Dal girone varesino avanza la Cuassese che sfrutta il fattore casalingo per avere la meglio sul San Michele 2-0. La squadra di Cuasso al Monte se la vedrà contro l’Atletico Dello, squadra bresciana. Terzo turno che si giocherà andata e ritorno.

La Malnatese invece retrocede in Terza Categoria. Ai bianconeri non basta la vittoria 2-0 in casa per ribaltare la sconfitta subita all’andata a Ponte Tresa (4-1).