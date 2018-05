La salute vien mangiando: incontro al comprensivo Ponti

“La salute vien mangiando…” è il titolo dell’incontro in programma mercoledì 9 maggio al comprensivo Ponti di Gallarate in via Confalonieri 27. Invitati sono tutti i genitori delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comprensivo per avere consigli utili per un’alimentazione consapevole.

Ospiti della serata la biologa nutrizionista Emanuela Frassoldi che tratterà il tema: « Alimentarsi o nutrirsi? Questo è il dilemma”, la psicologa e psicoterapeuta Elisa Marchioni che parlerà di “ Cultura alimentare in famiglia e consigli psicoeducativi”, l’avv. Rosalba Folino che tratterà delle “Scelte alimentari per i figli: responsabilità e rapporto con le istituzioni”. Moderatrice della serata sarà l’avv. Maria Teresa Vaccaro.