La scuola materna di Morosolo lancia una raccolta fondi per ristrutturare il campo da gioco

La scuola materna di Morosolo chiede aiuto alla popolazione per sistemare il campo da gioco.

Dopo molti anni infatti è giunto il momento di sostituire la pavimentazione gommosa che ricopre il campo da gioco della scuola materna San Girolamo Emiliani di Morosolo. Per una maggiore sicurezza dell’area sono previste altre piccole modifiche.

Date le dimensioni dell’area, più di 200 mq, la spesa che dovrà affrontare chi gestisce la struttura è di una certa entità: «Abbiamo quindi pensato di lanciare una campagna di raccolta fondi per coprire le spese dei lavori – spiegano le rappresentanti dell’associazione Ama Morosolo -. Il cantiere sarà aperto durante le vacanze estive e sarà ultimato per l’inizio del nuovo anno scolastico».

«Siamo certi che saremo in molti ad aderire a questa raccolta fondi, che ha sì come scopo finale quello di riuscire a portare a termine questo ambizioso progetto, ma che in realtà ha come obiettivo grande quello di rendere sempre più accogliente il nostro asilo – proseguono dalla struttura -. Il nostro desiderio è che un numero sempre maggiore di persone, acquisti la consapevolezza che la nostra scuola è una ricchezza per il nostro territorio, una cosa preziosa, da tutelare e su cui investire. Anche se non siamo coinvolti direttamente con figli o nipoti che frequentano la scuola dell’infanzia, riconosciamo che l’educazione dei bambini ed i valori che stanno alla base della scuola San Girolamo Emiliani, meritano la nostra attenzione ed il nostro senso di responsabilità nel sostenerne la missione educativa, consapevoli che “per educare un bambino ci vuole un villaggio”: quel villaggio è proprio Morosolo».

Per adottare 1 mq basta un piccolo contributo di 50 €, ma qualsiasi offerta è gradita e indispensabile per terminare la ristrutturazione. Si può donare con un bonifico a Amici di Morosolo onlus, via san Girolamo Emiliani 1, 21020 Casciago (Va), con causale “Adotta 1 Mq” (IBAN: IT 69 S 03111 10801 000000010058) oppure in contanti presso la struttura dell’asilo.

Gli aggiornamenti del progetto saranno pubblicati direttamente sulla pagina Facebook della Scuola Materna e di Ama Morosolo.