La Scuola Ungaretti in festa

La Festa di Fine Anno della Scuola Elementare Ungaretti di Sesto Calende torna a Casa trasformando il Giardino in un Luna Park! Questo il leitmotiv della Edizione 2018 che vedrà il ritorno del tradizionale convivio nel parco che circonda gli Edifici della Scuola Primaria Ungaretti che si trovano a due passi dal Centro di Sesto Calende.

L’iniziativa è in programma domenica 27 Maggio 2018, a partire dalle 10. La cabina di regia di questa festa verrà affidata come consuetudine al Comitato Genitori degli Allievi della Scuola che si improvviseranno per l’occasione abili chef e barman al servizio degli avventori alle prese con la gestione di un fornitissimo stand gastronomico.

La sfida è quella di trasformare il giardino della Scuola in un Luna Park e il risultato finale è alla portata avendo assicurato la presenza dei tradizionali gonfiabili, il Gioco dei Tappi e la Pesca a Sorpresa (per giocare con la fortuna) ed il Tiro a Segno ed il Mini Golf (per testare le proprie abilità).

Non mancherà il tradizione carrettino dei gelati, la macchina della zucchero filato e quella dei Pop Corn congiuntamente alla presenza dei Laboratori di Merilla.

Special Guest di questa edizione saranno gli Scout del Gruppo Agesci Sesto Calende 1 che porteranno l’ultima tappa del’Giro del Mondo in 4 Pomeriggi’

La suspense sarà anche assicurata anche dalla estrazione della Lotteria che quest’anno pare destinata a famiglie decisamente avventurose visto che tra i premi c’è un volo su un idrovolante (gentilmente offerto dal Comitato del Palio Sestese) e un appuntamento con la Zip Line.