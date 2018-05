La #Selfiemania diventa un film “made in Varese”

«Voglio raccontare la nuova malattia del terzo millennio: una malattia che non riguarda soltanto l’Italia e non riguarda soltanto i giovani. E’ quella dei selfie compulsivi, che quando va oltre alla normalità, è una mania che va curata» così parla Elisabetta Pellini, attrice, regista e produttrice varesina.

Il suo ultimo progetto, che segue il recente “Infernet” a cui ha partecipato come attrice, scandaglia proprio la mania dei selfie, quando va oltre la normalità. Casi in cui la mania dei selfie diventa «Una sindrome depressiva, che concentra la propria ossessione sui difetti». E che diventa: «Una sorta di sport estremo: la mania è nata in Russia, quella dei selfie estremi, e ha già causato diversi morti. Scatti in bilico dall’ultimo piano di un palazzo, o saltando da un ponte» come spiega l’attrice.

Ma ognuno ha un aneddoto un po’ pazzo con i selfie: per questo Elisabetta Pellini chiama a raccolta i social per rendere più condiviso il suo film: «L’idea è di farci inviare i selfie per partecipare al film: non solo vogliamo usare le foto più originali per la produzione della pellicola, ma vogliamo anche ricevere storie originali legate ad un selfie: la più curiosa potrebbe ispirare un episodio del film»

L’hashtag, per condividere le foto è #SelfieMania, e le foto possono essere inviate anche al sito del film. L’idea dell’”indagine sui selfie” vuole infatti concretizzarsi in un film ad episodi, sette da 15 minuti l’uno.

«Penso a un film a episodi come una volta, ispirato a “I Mostri” – spiega Elisabetta Pellini, che del film sarà produttrice e regista di uno degli episodi (“ma non farò l’attrice stavolta”, specifica) – Un film che scandagli l’attualità approfittando per lanciare nuovi registi. Io vorrei fare, con questo progetto, la stessa cosa: voglio dare la possibilità ai nuovi registi di farsi conoscere così. 7 episodi con 7 registi diversi con storie diverse, che affrontano i 7 peccati capitali dei selfie».

Il film verrà girato dopo giugno: resta quindi poco meno di un mese per consegnare i propri selfie “da peccato capitale”.