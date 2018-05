La serata finisce a botte: un 17enne all’ospedale

E’ finita male la serata di due giovani che nella notte tra sabato e domenica hanno litigato finendo la discussione a cazzotti, con l’arrivo di ambulanza e Carabinieri.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 3.30 in via Fratelli d’Italia, a Rescaldina, dove due ragazzi, entrambi italiani, hanno iniziato a discutere, a quanto pare per futili motivi. La discussione è presto degenerata e uno dei due – un 17enne – è stato colpito da un pugno, finendo a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Legnano, che hanno trasportato il ragazzo in codice rosso all’ospedale di Legnano, e i Carabinieri.