La sicurezza informatica si crea giocando: la sfida è all’Innovation Garden

Giovani “smanettoni”, nerd o semplici appassionati di sfide, sabato 16 giugno, al centro congressi Ville Ponti di Varese ci sarà la prima “Innovation garden” la fiera dell’innovazione in occasione di TedxVarese. A Villa Andrea, gli organizzatori del famoso “talk” insieme a Camera di Commercio, Università dell’Insubria e le aziende Elmec ed Eolo offrono possibilità di dimostrare le proprie competenze ed eccellenze attraverso momenti formativi ma anche di gioco.

Elmec, in particolare, propone quattro sessioni, da 45 minuti l’una, dove giovani appassionati e professionisti di informatica si sfideranno nell’hackathon “#capturetheflag”: « Siamo nel campo della sicurezza – ha spiegato Roberto Trentini, responsabile risorse umane di Elmec – l’approccio per sviluppare in modo creativo nuove strategie parte dalla conoscenza dei punti deboli del sistema. È una modalità che abbiamo introdotto anche in azienda dove si sono creati team trasversali che si sfidano per testare la vulnerabilità del sistema informatico. Un bel modo per divertirsi mettendo in pratica competenze, abilità ma anche creatività con un marcato approccio al problem soling».

L’idea di allargare ai giovani opportunità di farsi conoscere è venuta a David Mammano che, di TEDxVarese, è regista e animatore. Facilmente ha trovato appoggio e sostegno sia nella Camera di Commercio, suo partner principale, sia nell’Università dell’Insubria che ha deciso di destinare proprio a questo hackathon 4 delle borse di studio annualmente assegnate a studenti che si siano particolarmente distinti per merito e capacità: « Sono quattro borse di studio da 2000 e da 5000 euro a seconda che i vincitori siano residenti o meno – ha spiegato il rettore Alberto Coen Porisini – questo ateneo da sempre sostiene e incentiva il merito sia dei propri studenti in formazione sia delle future matricole. Una volta ottenuta la borsa di studio, occorre poi dimostrare di esserne all’altezza». Le borse di studio saranno riconosciute indipendentemente dalla facoltà di iscrizione.

Oltre al gioco, all’’Innovation Garden ci sarà la possibilità di lasciare curriculum e di dialogare con i responsabili delle risorse umane sia di Elmec sia di Eolo, azienda in forte espansione e sempre alla ricerca di nuove figure su cui puntare: « Vogliamo allargare la nostra rete tra i giovani – ha spiegato Giulia Corgatelli responsabile risorse umane Eolo – sabato 16 saremo presenti per incontrare, visionare e fare anche colloqui».

Incontrare e ascoltare idee nuove sarà anche lo scopo di Quarry Up, l’innovation hub dello Studio Volpi interessato a conoscere potenziali progetti di sviluppo su cui poter puntare.

Le iscrizioni all’hackathon si presentano attraverso il sito di TEDxVarese all’indirizzo: www.tedxvarese.com/innovation-garden. Ci sono ancora alcuni posti disponibili per completare due delle tre batterie di concorso da cui si accederà per la finalissima da cui usciranno i 4 vincitori che saranno premiati alle 16.