La Silent Disco debutta a Palazzo Broletto

Due serate da tutto esaurito per l’attesissimo arrivo a Gallarate della Silent Disco, il format realizzato dall’Associazione Culturale Le Officine, e portato nel suggestivo Palazzo Broletto con il patrocinio del Comune e dell’Assessorato alle Attività Economiche.

Nel piazzale dello storico edificio infatti a centinaia hanno ballato fino a tardi con le speciali cuffie wireless, ascoltando differenti generi musicali mixati contemporaneamente dai dj su tre canali differenti, nel totale rispetto della quiete pubblica.

Dopo una partenza molto positiva nella serata di venerdì, la festa ha raggiunto il suo climax nell’appena trascorso sabato sera, registrando il tutto esaurito a poco più di un’ora dall’apertura dei cancelli. «Questo successo è possibile grazie anche al lavoro congiunto con l’intera amministrazione comunale, in particolare con l’Assessore alle Attività Economiche Claudia Mazzetti che ci ha supportati dal principio, uniti dall’intento di rendere Gallarate una citta’ sempre più ricca di attrattiva per i giovani. Speriamo che questo successo sia un magnifico punto di partenza per future collaborazioni tra l’Associazione Le Officine e il Comune di Gallarate, allo scopo di realizzare nuove iniziative di grande richiamo legate sì all’intrattenimento, ma anche alla cultura e all’aggregazione».