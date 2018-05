“La sovranità appartiene al popolo“: M5S in piazza

(le foto della manifestazione di domenica sera)

Niccolò Invidia Portavoce M5S alla Camera dei Deputati, Roberto Cenci Consigliere Regionale M5S in Regione Lombardia e Gianluigi Paragone Portavoce M5S in Senato invitano attivisti e sostenitori questa sera, lunedì 28 maggio alle 21.30 in piazza Monte Grappa a Varese.

E’ la seconda manifestazione, dopo quella spontanea di ieri, organizzata dai 5Stelle in 24 ore, dal titolo: “La sovranità appartiene al popolo“.