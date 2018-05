La squadra antidegrado “mette il turbo” con due nuove idropulitrici

Da oggi la squadra antidegrado del Comune di Varese ha messo il turbo.

Ora hanno infatti in dotazione due idropulitrici (che prima non erano in dotazione) da utilizzare per gli interventi che i tecnici svolgono tutti i giorni in città. I nuovi strumenti, in grado di “fare la differenza” nei lavori di ripristino del decoro in diversi luoghi di Varese, sono stati donati al Comune di Varese da un privato, in particolare la società Td Group.

E, per presentare i due nuovi apparecchi donati alla squadra antidegrado e le loro potenzialità su monumenti e strutture pubbliche, questa mattina – 4 maggio 2018 – è stata effettuata anche una prima prova di utilizzo delle due idropulitrici: gli operai hanno testato le macchine su una targa presente nei Giardini Estensi e sul bordo di marmo della fontana al centro del parco.

Alla presentazione erano presenti l’assessore all’Ambiente Dino De Simone, Diego Trogher, fondatore e amministratore di T.D. GROUP e Maria Paola Cocchiere, rappresentante della Lista Galimberti. «Ringraziamo l’azienda per la donazione che hanno fatto al Comune di Varese – ha commentato l’assessore De Simone – Le due nuove idropulitrici saranno molto utili per gli interventi che svolgono i nostri uomini della squadra antidegrado. Ogni giorno queste persone compiono azioni per il ripristino del decoro in diverse aree della città: dalla pulizia di scritte e graffiti a lavori di manutenzione. La sinergia tra pubblico e privato può essere di grande aiuto per mantenere bella nostra città e dimostra l’attenzione di tutti nei confronti dei nostri beni comuni».

L’idea della donazione è nata da esigenze concrete: «Qualche mese fa abbiamo letto sui media dell’esistenza di una squadra antidegrado e degli sforzi di questi addetti per mantenere pulita la città – ha spiegato Diego Trogher, fondatore e amministratore di T.D. GROUP – La nostra è un’azienda che crede nel territorio e lavora con persone del territorio. Da sempre siamo impegnati in attività di sponsorizzazione. Per questo motivo abbiamo pensato di donare al Comune di Varese 2 idropulitrici della Karcher. Abbiamo così voluto aiutare l’Amministrazione Comunale mettendo in campo la nostra professionalità e i nostri macchinari. Un piccolo passo per la città, che se tutti insieme facessimo permetterebbero di raggiungere grandi cose».

«L’idea è nata all’interno del gruppo della nostra lista civica – ha spiegato la consigliera comunale Maria Paola Cocchiere – Ho deciso di portarla avanti perché ritengo possa essere utile per il lavoro che svolge quotidianamente la squadra antidegrado. Questi piccoli atti caratterizzano la buona amministrazione, che passa da grandi interventi ma anche dall’attenzione verso le piccole cose concrete che toccano da vicino i cittadini. Un ringraziamento all’assessore De Simone, che ha sposato questa iniziativa, agli uffici comunali e alla ditta che ha concesso questa opportunità: e’ un bene che queste vicende, tra l’altro a lieto fine, vengano fatte conoscere, per rendere partecipe la comunità di tutta la pur minima attività dell’amministrazione».