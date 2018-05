La strana coppia dello spaccio ne fa arrestare un’altra

Con quattro arresti eseguiti nella serata di mercoledì 23 maggio gli investigatori del Commissariato della Polizia di Stato di via Ugo Foscolo hanno chiuso un altro canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti destinate a rifornire consumatori e spacciatori al dettaglio di Busto Arsizio.

L’attività di monitoraggio aveva consentito, negli ultimi mesi, di arrestare tre pusher di buon livello e di sequestrare complessivamente 4 kg di marijuana oltre a cocaina. Mercoledì scorso, risalendo la catena di distribuzione della droga, i poliziotti hanno pedinato l’autovettura in uso a G.Q., albanese di 30 anni residente in città, condotta da G.G., italiano di 62 anni di Oleggio.

I due, discretamente seguiti dagli agenti, hanno raggiunto Venegono Superiore dove, scesi dall’autovettura, hanno avuto un breve incontro con altri due individui usciti da un’abitazione. Gli agenti hanno anche potuto osservare il passaggio di un pacchetto, da questi ultimi agli occupanti della vettura che, dopo aver aperto e richiuso il bagagliaio riponendovi l’oggetto della transazione, sono ripartiti.

I poliziotti hanno nuovamente seguito la vettura fermandola a Fagnano Olona e perquisendola: in un vano del fanale posteriore hanno così trovato un pacchetto con 120 grammi di marijuana, che sono costati l’arresto a G.Q. e a G.G., pensionato ed ex-dipendente delle Ferrovie dello Stato.

Subito dopo gli stessi agenti sono entrati nell’abitazione di Venegono e, dopo una accurata perquisizione, hanno recuperato oltre 400 gr. di “erba”, 40 grammi circa di cocaina divisi in dosi, 3600 euro in contanti e materiale destinato alla preparazione e alla cessione della droga. Anche i due venditori, i fratelli albanesi E.B. di 33 anni e E.B. di 26, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.