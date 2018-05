La Street Food Parade batte il maltempo: in migliaia a Canegrate

Un bilancio più che positivo per la primissima edizione di Street Food Parade a Canegrate, evento realizzato e promosso dall’Associazione Culturale Le Officine con la storica Contrada Baggina.

Per un intero weekend migliaia di persone sono accorse all’Area Feste Baggina per assaggiare alcune delle prelibatezze dei Food Truck, provenienti da ogni regione d’Italia con un’offerta molto variegata di specialità. I visitatori hanno potuto anche eleggere il loro truck preferito con una votazione durata tutto il weekend: grande vincitore a sorpresa il truck E20 di Gusto, specializzato nella preparazione di Gnocco Fritto secondo la tradizione. Grande successo in particolare per la Silent Disco sempre all’interno della programmazione, dove si è registrato il tutto esaurito della cuffie wireless nella serata di Sabato.

«Per l’Associazione Le Officine è stata una bellissima prima volta in una location molto curata e soprattutto organizzata -dicono gli organizzatori-. Abbiamo avuto la fortuna di poter collaborare in maniera eccellente con gli ospitali membri della Contrada Baggina, un grande gruppo di persone di tutte le età unito come una grande famiglia che ci ha supportato in questi giorni di duro lavoro insieme. Per noi questa tappa della Street Food Parade a Canegrate è stata un grande successo, speriamo dunque di poter tornare molto presto”.

La carovana del Cibo da Strada è dunque di nuovo in viaggio verso la prossima destinazione, che è quasi un ritorno a casa: dal 15 al 17 Giugno infatti, la Street Food Parade festeggerà l’imminente arrivo dell’estate con la consueta tappa in casa, nel grandissimo Parco della Magana di Cassano Magnago, un attesissimo ritorno nel luogo di nascita di questa fortunata manifestazione.