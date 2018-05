La Uyba ha scelto l’opposto: arriva Kaja Grobelna

Nata in Polonia, passaporto (e nazionale) belga, esperienza internazionale e la possibilità, colta al volo, di mettersi alla prova nella Serie A1 italiana.

È questo l’identikit sportivo del nuovo acquisto della Unet Busto Arsizio, Kaja Grobelna, 23enne opposto che nella prossima stagione dovrebbe essere uno dei punti di forza del sestetto allenato da Marco Mencarelli. Grobelna, alta 1,88, è esplosa in Belgio ma arriverà alla Uyba da Lodz, Polonia, dove ha vinto la Supercoppa nazionale (e le semifinali scudetto) con la maglia del Budowlani. Nel mezzo anche un anno in Germania allo Stoccarda per consolidare la propria esperienza sotto rete.

L’opposto belga è descritta come una giocatrice dotata di potenza sia da prima sia da seconda linea ed è segnalata come molto pericolosa al servizio. Armi che torneranno utili alla Unet E-Work che in questi giorni si sta rifacendo il look in vista della stagione 2018-19.

L’arrivo di Grobelna al PalaYamamay è stato anche in parte “favorito” da alcune ex farfalle, amiche personali della giocatrice belga: «Agata Witkowska, Freya Aelbrecht ed Helene Rousseaux, mi hanno riferito cose eccezionali sulla società – ha spiegato Kaja nel primo intervento ufficiale da biancorossa – Quando ho chiesto la loro opinione erano tutte molto entusiaste per me e mi hanno consigliato di approdare a Busto. Del resto giocare in Italia è per me un sogno che si realizza».