La Varese noir premiata dalla “Provincia in giallo”

La raccolta di racconti di Emiliano Bezzon “I delitti della Città in un giardino“, ambientata a Varese si è aggiudicata il ‘Premio speciale per il genere racconto’ al concorso “La Provincia in Giallo” che vedrà la sua cerimonia finale sabato 5 maggio al Teatro Martinetti di Garlasco.

Il premio, organizzato dal Rotary Club Cairoli, è alla sua settima edizione, ha il sostegno del comune di Garlasco e della Provincia di Pavia, e vuole valorizzare il ‘regionalismo in giallo’.

A decretare il premio la giuria presieduta dallo scrittore Mino Milani, che aveva già scelto il volume edito da Macchione tra i 12 semifinalisti. I tre finalisti saranno invece Fulvio Luna Romero con ‘Prosecco Connection’ Laurana Editrice , Alessandro Reali con ‘ Il fantasma di San Michele F.lli Frilli, Ilaria Tuti con ‘Fiori sopra l’Inferno’ Longanesi.