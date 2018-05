La Varesina non passa a Casale, fenici in Eccellenza

Una settimana dopo il Varese, anche la Varesina saluta la Serie D e retrocede in Eccellenza. Anche per le fenici è fatale il playout, pareggiato 1-1 in casa del Casale dopo i supplementari ma inutile per la salvezza.

Una stagione di molti bassi e pochi alti per la Varesina, iniziata in panchina da Marco Spilli, poi l’intermezzo di Alessandro Marzio, l’avventura di Stefano Bettinelli e il ritorno di Spilli per il finale, con il duplice ruolo di allenatore e direttore tecnico.

Bisogna comunque pensare al futuro in casa rossoblu, ripartendo dalle basi solide in società e nel settore giovanile.

LA PARTITA – Un primo tempo ben giocato per la Varesina che però si trova davanti un muro difficile da abbattere. L’ex di turno, il portiere nerostellatto Varesio, abbassa la saracinesca e respinge tutti gli attacchi della squadra di mister Spilli. Dall’altra parte anche Vaccarecci risponde presente parando su Pavesi nell’occasione più pericolosa del Casale.

Nella ripresa i ritmi calano e questo fa il gioco del Casale che controlla la gara e lascia scorrere i minuti verso il supplementare. Proprio nel primo tempo extra i nerostellati trovano il gol: è il 9’ quando Cappai di testa mette in rete per l’1-0. Nel secondo tempo supplementare la Varesina riesce a trovare la via del gol con Albizzati all’ultimo minuto, ma è troppo tardi. Al triplice fischio dell’arbitro a gioire sono i piemontesi.