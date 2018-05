La violinista Corinna Canzian e il coro Sine Nomine in concerto a Sant’Ambrogio

Domenica 27 maggio, alle ore 21, a Varese nella chiesa parrocchiale del rione S. Ambrogio si terrà il concerto dal titolo “Bach Segreto”, i corali nascosti nella Ciaccona per violino solo. Il concert0 racconta uno dei modi, non percepibili nel normale ascolto, in cui il profondo pensiero musicale di Bach riesce a fondere sentimento religioso e vita vissuta. Nella celebre Ciaccona della Partita in Re minore BVW1004 per violino solo, la musicologa Helga Thoene ha svelato una trama di lienee musicali coincidenti con alcuni corali i cui temi sono la morte e la resurrezione: un autentico epitaffio “subliminale” ispirato dal dolore di Bach per la perdita in quel periodo della amatissima prima moglie Maria Barbara e celato in un brano che resterà per sempre una delle vette tra le composizioni per violino di tutti i tempi.

La violinista Corinna Canzian interpreterà i vari movimenti della intera Partita in Re minore, alternandosi con il coro Sine Nomine che canterà i corali ad essa connessi. Solista e coro si uniranno quindi nella esecuzione della Ciaccona : il violino darà risonanza al testo cantato illuminando la polifonia strumentale di nuovi significati. Altri tre brani per coro arricchiranno la riflessione suggerita da Bach, tra cui il bellissimo Salmo 22 di Mendelssohn.

