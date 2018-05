La vita di Alfredo Ambrosetti presentata alla Hoepli

Verrà presentata alla libreria Hoepli di Milano, in pieno centro città, l’autobiografia di Alfredo Ambrosetti, il professionista varesino che ha creato il forum internazionale di Cernobbio, e che Varesenews ha recentemente intervistato, in occasione degli Special Olympics.

La sua storia, densa di incontri internazionali, talento e fortuna, è diventata infatti un volume edito da Egea, pubblicato in questi giorni dal semplice titolo “La mia storia”, e racconta la vita professionale e personale del Cavaliere del Lavoro che da Varese ha conquistato il mondo della politica e dell’economia mondiali.

A presentare l’autore sarà Ferruccio de Bortoli, due volte direttore del Corriere della Sera e direttore del Sole 24 ore, che ha curato anche la prefazione del volume. L’appuntamento è per martedì 8 maggio alle 18 alla Libreria Internazionale Hoepli, in via Hoepli 5 a Milano.