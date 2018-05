“La Voce di Belforte”, incontro con l’autrice Roberta Lucato

Nel quartiere Belforte di una quieta Varese, dove i sintomi della Grande Guerra sono sempre più incalzanti avviene un brutale omicidio. Dalla prolifica penna di Roberta Lucato un nuovo appassionante giallo da sbrogliare in carico al giudice Gagliardi. I personaggi e soprattutto i luoghi, a noi ben noti, ben tratteggiati dall’autrice, fanno da testimoni di una Italia in bilico tra neutralisti e interventisti mentre sullo sfondo si intuisce il mare in tempesta che tra poco travolgerà l’intera Europa.

Ecco in sintesi “La Voce di Belforte. Una nuova indagine del giudice Gagliardi” il nuovo successo editoriale di Roberta Lucato che sarà ospite nel prossimo appuntamento di “Incontro con l’autore”. La serata, organizzata dall’associazione culturale Amici di Filippo sarà condotta dal Prof. Alessandro Fumagalli. Appuntamento venerdì 11 maggio, alle 21.