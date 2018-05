Laghi, monti e vigneti. In vacanza vado ad Azzate

Fiorella ha aperto “Ermo Colle” alla fine dell’anno scorso. La sua casa ad Azzate è in una posizione “felice” e ha deciso di trasformarne una parte in un B&B. Insieme alla bellissima Locanda dei Mai Intees, che accoglie nelle sue 12 camere ed elegantissime suite turisti e viaggiatori di “passaggio”, e a Cavinea, una casa vacanza da sogno, sono i tre “luoghi” più esclusivi di Azzate dove sostare per piacere o per “dovere”. Ci sono poi una serie di appartamenti che si possono affittare attraverso Airbnb per un soggiorno mordi e fuggi e a prezzi più abbordabili (la bellissima foto del Belvedere di Azzate è di Luca Sacchet, che ringraziamo)

Azzate insomma, con il suo panorama, il verde e le colline è diventata una meta turistica. La vicinanza poi con l’autostrada e Malpensa l’ha resa anche luogo di sosta per chi transita in provincia di Varese per affari e desidera fermarsi qualche giorno.

I numeri non sono quelli di una città con vocazione turistica, naturalmente, ma l’utenza non manca. Anche i dati dell’osservatorio della Camera di Commercio lo confermano : il turismo in provincia di Varese gode della presenza di stranieri ma anche gli italiani che seguono mete “nostrane” non disdegnano di fare tappa dalle nostre parti.

Lo spiega anche Fiorella di Ermo Colle : «Ho scelto di associarmi a booking perché questo mi consente di aprire e chiudere le prenotazioni quando mi è più comodo e quando mi rendo conto che il momento è favorevole. Gli ultimi clienti sono passati da qui per il Salone del Mobile e hanno sostato qualche giorno. Ho aperto da poco tempo ma prima di farlo mi sono informata e ho fatto qualche ricerca: i margini ci sono e sono fiduciosa».

Ha una clientela molto raffinata ed esclusiva Cavinea, una casa vacanza a Torre San Quirico ai piedi del vigneto della famiglia Bassetti Fornasetti; la gestisce Sara: «La depandance di casa Bassetti è molto bella, spaziosa e luminosa. La clientela è in prevalenza straniera: olandesi e tedeschi che vengono a trascorrere qualche giorno in collina, fanno qualche gita ai laghi, Varese, Maggiore e Como, e poi visitano la vigna e spesso partecipano alla vendemmia. Il nostro insomma è un turismo enogastronomico per questo abbiamo clienti tutto l’anno, certo con qualche oscillazione ma non di rilievo».

Diverso il discorso degli Airbnb: gli appartamenti sono una decina, ma il numero varia con una certa frequenza.

«Difficile censire le case che aderiscono ad Airbnb – spiega Alfredo Dal Ferro presidente di B&B Varese che ha un centinaio di iscritti – Hanno regole diverse e, diciamo, un po’ più elastiche di quelle che dobbiamo rispettare noi. Sappiamo che anche ad Azzate ci sono host ma censirli non è semplice. Questo però significa che Azzate è attrattiva per il turismo di passaggio, così come gli altri paesi limitrofi. Si potrebbe fare molto di più e meglio, ma diciamo che stiamo andando nella giusta direzione. L’accordo con gli albergatori è un primo segnale davvero molto interessante».