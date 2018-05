L’Alternanza scuola-lavoro è una opportunità per i Comuni

L’Alternanza scuola -lavoro è una grande occasione per gli studenti, le imprese e le istituzioni pubbliche. La modalità didattica obbligatoria che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, può essere uno strumento importante di crescita per tutta la comunità.

Un incontro questa mattina organizzato dalla Provincia di Varese, in collaborazione con Prefettura e Ufficio scolastico della Provincia di Varese ha voluto illustrare ai sindaci, agli amministratori locali e ai responsabili dei servizi scolastici del territorio le opportunità del progetto al fine di promuovere la diffusione delle esperienza dell’alternanza scuola lavoro anche nei comuni.

L’incontro con gli interventi di Paolo Bertocchi, Claudio Merletti, Roberto Bolognesi e Giacomo Mazzarino fa seguito al protocollo sottoscritto proprio qualche settimana fa da Provincia, Prefettura, Ufficio scolastico provinciale, Camera di Commercio di Varese, ATS Insubria, ASST Sette Laghi, ASST Valle Olona, INAIL sede di Varese, Università degli Studi dell’Insubria, LIUC Università Cattaneo.

Con quel documento tutte le istituzioni coinvolte si sono assunte l’impegno di promuovere questa grande opportunità e di concordare azioni e iniziative per far crescere ancor di più questa esperienza formativa e orientativa fondamentale per le nuove generazioni che ha acquisito in provincia una rilevanza quantitativa e qualitativa del tutto straordinaria e ha assunto una dimensione non solo formativa ma anche territoriale che coinvolge oggi 22mila studenti.