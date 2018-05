“L’Alveare che dice sì!”, il social network dei gruppi d’acquisto 2.0 arriva a Malnate

Combinando tecnologia e agricoltura sostenibile, “L’Alveare che dice sì!” è il progetto che, dopo il grande successo ottenuto in Francia, intende portare anche in Italia il nuovo modo per fare la spesa: tramite la piattaforma alvearechedicesi.it, produttori locali e consumatori si uniscono per sostenere il consumo di prodotti freschi, genuini e a chilometro zero.

Il progetto ha già conquistato i consumatori di varie città italiane e arriva ufficialmente anche a Malnate.

Un nuovo modo per vendere e comprare i prodotti locali utilizzando internet e la sharing economy: questa l’idea alla base de “L’Alveare che dice Sì!”.

Unendo agricoltori, cittadini consapevoli e innovazione digitale, L’Alveare è una piattaforma online che permette una distribuzione più efficiente dei prodotti locali, per dar vita a un modello di impresa sociale: la piattaforma di vendita favorisce gli scambi diretti fra agricoltori locali e comunità di consumatori, che si ritrovano una volta alla settimana creando piccoli mercati temporanei a Km 0, conosciuti come Alveari.

Ad oggi sono più di 800 gli Alveari presenti in Francia, e oltre 150 quelli nati in Italia.

Come funziona – I produttori locali si iscrivono al portale alvearechedicesi.it e si uniscono in un “Alveare”, mettendo in vendita online i loro prodotti: frutta, verdura, latticini, formaggi. I consumatori che si registrano sul sito possono acquistare ciò che desiderano presso l’Alveare più vicino casa, scegliendo direttamente sulla piattaforma.

Il ritiro dei prodotti avviene settimanalmente nel giorno della distribuzione organizzata dal gestore dell’Alveare, cioè colui che ha preso l’impegno di tenere il contatto con gli agricoltori e che si occupa di pianificare eventi, aperitivi e visite guidate nelle aziende dei produttori per creare un vero network di relazione e conoscenza diretta.

L’incontro tra agricoltori e consumatori può avvenire in luoghi diversi, dal bar al ristorante, alla sala dell’associazione che mette a disposizione i propri spazi. Lo spirito però è sempre lo stesso: permettere ai produttori di vendere direttamente e in modo facile e dare ai consumatori accesso ad alimenti freschi, locali e di qualità, rivalutando il cibo e il suo ruolo nella promozione di uno stile di vita sano.

In questo meccanismo, che mette al centro la comunità e la genuinità dei prodotti, è fondamentale il ruolo della tecnologia: la piattaforma è stata sviluppata lavorando a stretto contatto con gli utilizzatori, per modernizzare ed accelerare la filiera corta e promuovere un modello di commercio più equo.

L’Alveare Malnate aprirà i battenti con un incontro conviviale, per conoscersi e farsi conoscere, giovedì 31 Maggio ore 18 all’enoteca “La Cantina Dei Sapori” di via Doberdò, 1 a San Salvatore.

A partire da questa data i membri dell’Alveare potranno far la spesa e stringere settimanalmente la mano ai loro produttori: Biorama di Albiolo, Casale Roccolo di Binago, Aletti Matteo di Villa Guardia, A.Ma.Lu di Gemonio e tanti altri.

Contatti del Gestore